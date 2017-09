‚Fifty Shades of Grey 3‘:

Nach ‚Geheimes Verlangen‘ und ‚Gefährliche Liebe‘ wird die SM-Romantik-Trilogie im Februar 2018 mit ‚Befreite Lust‘ abgeschlossen. Der erste Teaser zum Film macht Fans auf jeden Falls Lust auf mehr!

„Heiß hergehen“ wird es freilich auch im Finale der Sadomaso-Romanze ‚Fifty Shades of Grey‘, welche den Subtitel ‚Befreite Lust‘ trägt. In der Verfilmung des Erfolgsromans nach E. L. James stecken Anastasia Steele (Dakota Johnson) und Christian Grey (Jamie Dornan) mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen – und können selbst dabei nicht die Finger voneinander lassen.

Viel Wirbel um nichts

‚Fifty Shades Freed‘ - Teaser © Video: YouTube

Zugegeben, viel zu sehen gibt es im Teaser noch nicht, gemäß den bisherigen Teilen wird es aber auch im fertigen Film bis auf ein paar Po- und Nippelblitzer nicht sonderlich spannender werden. Darf auch gar nicht sein, immerhin produziert Hollywood keine Schmuddelfilme und ist, was sexuelle Inhalte angeht, sehr bedacht. Fans der Bücher werden es sich wohl aber auch diesmal nicht nehmen lassen, mit Salatgurken bewaffnet in die Kinos zu strömen …

‚Fifty Shades of Grey 3: Befreite Lust‘ soll am Valentinstag 2018 in den Kinos anlaufen.