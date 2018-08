Törööö: Der erste Trailer zum ‚Benjamin Blümchen‘-Film ist da!

Der bekannteste Dickhäuter neben ‚Dumbo‘ kommt erstmals auf die große Leinwand: TV-Elefant ‚Benjamin Blümchen‘ will nächstes Jahr für 90er-Nostalgie sorgen!

Er mag Zuckerstückchen, half Ende der 80er zahlreichen Kindern beim Einschlafen und machte auch im Fernsehen eine gute Figur. Die Rede ist von TV-Elefant ‚Benjamin Blümchen‘. Wie TV-MEDIA bereits vor über einem Jahr berichtete, bekommt der liebenswerte Dickhäuter einen eigenen Film spendiert. Jetzt können wir einen ersten Blick auf den Animations-Real-Mix werfen:

Benjamin Blümchen - Der Film (1. Trailer) © Video: YouTube

Benjamin Blümchen muss den Zoo retten!

Und darum geht’s: Klein-Otto (Manuel Santos Gelke) darf die Sommerferien mit seinem Freund Benjamin Blümchen (Stimme: Jürgen Kluckert, der den Elefanten auch in den Hörspielen spricht) im Zoo verbringen. Um anstehende Reparaturen zu bezahlen, hilft der Tierpfleger Karl (dargestellt vom YouTuber Tim Oliver Schultz) bei der Organisation einer Tombola. Im Rahmen der Arbeiten will der Bürgermeister (Uwe Ochsenknecht) aus dem Zoo ein Wahrzeichen für Neustadt machen. Dazu heuert er die Werbefachfrau Zora Zack (Heike Makatsch) an, die jedoch eigene Pläne mit dem Zoo verfolgt.

Der Cast v.l.: Siegfried Terpoorten (Ottos Vater), Annette Frier (Ottos Mutter), Petra Nadolny (Kassiererin), Manuel Santos Gelke (Otto), Heike Makatsch (Zora Zack) und Friedrich von Thun (Zoodirektor Tierlieb) © StudioCanal

‚Benjamin Blümchen – Der Film‘ soll am 1. August 2019 in den deutschsprachigen Kinos anlaufen.