Endlich ein Film für alle ‚Supernatural‘-Fans!

Showrunner Eric Kripke verrät, dass er als Drehbuchautor zahlreiche Easter Eggs in ‚Das Haus der geheimnisvollen Uhren‘ eingebaut hat! ‚Supernatural‘-Fans sollten sich den Film also auf die Watchlist setzen.

Den 44-jährigen Eric Kripke kennen Otto-Normal-Serienjunkies höchstwahrscheinlich nicht – alle Fans von ‚Supernatural‘ wissen jedoch sofort, um wen es sich hierbei handelt. Als Showrunner und Schöpfer ist er neben Sam (Jared Padalecki) und Dean Winchester (Jensen Ackles) der wichtigste Mann im ‚SPN‘-Universum und hat kürzlich auch an einem Kinofilm mitgewirkt.

Für die Adaption des Jugendromans ‚The House with a Clock in Its Walls‘ (dt. ‚Das Haus der geheimnisvollen Uhren‘) von Schriftsteller John Bellairs hat sich Kripke wieder als Drehbuchautor verdingt. Wie er auf Twitter verrät, hat er darin einige nette Eastereggs eingebaut, die jedem ‚Supernatural‘-Fan sofort ins Auge stechen sollten.

Oh, and #spn fans: as time goes on, I'll start dropping clues to the TONS of #Supernatural easter eggs I wrote into the movie! If you're a fan of the show, this movie is our origin story, required viewing! #spnfamily https://t.co/APyG5FPgAt