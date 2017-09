Emmy Awards 2017: Die Gewinner im Überblick

Sonntagabend gingen in Los Angeles die 69. Emmy Awards über die Bühne. US-Satiriker Stephen Colbert führte duch die Show, mit je 22 Nominierungen zählte der Sci-Fi-Western ‚Westworld‘ sowie die TV-Comedy ‚Saturday Night Live‘ zu den diesjährigen Favoriten – zu den großen Siegern des Abends zählte schlussendlich jedoch die Drama-Serie ‚The Handmaid’s Tale‘.

Am 18. September fieberten im Microsoft Theater in Los Angeles die Stars und Sternchen der amerikanischen TV-Landschaft der jährlichen Vergabe der Emmy Awards entgegen. Mit jewiels 22 Nominierungen zählten ‚Westworld‘ und ‚Saturday Night Live‘ bereits im Vorfeld zu den großen Favoriten – als Gewinner des Abends sollte sich jedoch die dystopische Romanadaption ‚The Handmaid’s Tale‘ von Streaming-Dienst Hulu entpuppen. Letztere war für 13 Emmys nominiert und erbeutete acht Stück der heiß begehrten Trophäe.

Überraschungen und Politik

Wie so oft wurde das Mega-Event auch für politische Statements genutzt: „Der größte TV-Star des vergangenen Jahres ist Donald Trump. Jede Show war auf irgendeine Weise von ihm beeinflusst“, ätzte Moderator Steven Colbert (‚The Late Show‘). Vor allem natürlich die Show ‚Saturday Night Live‘ war maßgeblich von ihm geprägt, und sorgte mit Parodien von Hillary Clinton und dem amtierenden US-Präsidenten für Furore. ‚SNL‘ (so das Kürzel) wurde übrigens tatsächlich als beste Sketch-Serie geehrt, zudem gewann Kate McKinnon in der Kategorie beste Comedy-Nebendarstellerin – sie parodiert in der Show unter anderem Clinton. Ein Überraschungsauftritt von Trumps früherem Pressesprecher Sean Spicer rundete das Polit-Geschehen ab. „Das wird das größte Publikum sein, das die Emmys je hatten“, spielte er auf den vermeintlichen Zuschauerrekord bei der Trump-Amtseinführung an.

Die Gewinner im Überblick

Beste Drama-Serie

The Handmaid’s Tale

Better Call Saul

The Crown

Stranger Things

This Is Us

Westworld

House of Cards

Beste Comedy-Serie

Veep (HBO)

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Bester Hauptdarsteller – Drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Anthony Hopkins (Westworld)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Kevin Spacey (House of Cards)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Beste Hauptdarstellerin – Drama

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Viola Davis (How To Get Away With Murder)

Claire Foy (The Crown)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Robin Wright (House of Cards)

Bester Nebendarsteller – Drama

John Lithgow (The Crown)

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Mandy Patinkin (Homeland)

Michael Kelly (House of Cards)

David Harbour (Stranger Things)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Jeffrey Wright (Westworld )

Beste Nebendarstellerin – Drama

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Uzo Aduba (Orange Is The New Black)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Chrissy Metz (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld)

Bester Hauptdarsteller – Comedy

Donald Glover (Atlanta)

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master Of None)

Zach Galifianakis (Baskets)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Beste Hauptdarstellerin – Comedy

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Pamela Adlon (Better Things)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Bester Nebendarsteller – Comedy

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Louie Anderson (Baskets)

Ty Burrell (Modern Family)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Matt Walsh (Veep)

Beste Nebendarstellerin – Comedy

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Vanessa Beyer (Saturday Night Live)

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)

Judith Light (Transparent)

Kathryn Hahn (Transparent)

Bester Fernsehfilm

Black Mirror (Netflix) - San Junipero

The Wizard Of Lies (HBO)

Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle Of Love (NBC)

The Immortal Life Of Henrietta Lacks (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (PBS)

Beste Miniserie

Big Little Lies

Fargo

Feud

Genius

The Night Of

Bester Hauptdarsteller – Fernsehfilm und Miniserie

Riz Ahmed (The Night Of)

Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective)

Robert De Niro (The Wizard Of Lies)

Ewan McGregor (Fargo)

Geoffrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Beste Hauptdarstellerin – Fernsehfilm und Miniserie

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Jessica Lange (Feud)

Susan Sarandon (Feud)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Carrie Coon (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Bester Nebendarsteller – Fernsehfilm und Miniserie

Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

Alfred Molina (Feud)

David Thewlis (Fargo)

Stanley Tucci (Feud)

Bill Camp (The Night Of)

Mihael Kenneth Williams (The Night Of)

Beste Nebendarstellerin – Fernsehfilm und Miniserie

Laura Dern (Big Little Lies)

Regina King (American Crime)

Shailene Woodley (Big Little Lies)

Judy Davis (Feud)

Jackie Hoffman (Feud)

Michelle Pfeiffer (The Wizard Of Lies)

Beste Talkshow

Last Week Tonight (HBO)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Late Late Show With James Corden (CBS)

Real Time With Bill Maher (HBO)

Beste Sketch-Show

Saturday Night Live

Billy On The Street

Documentary Now!

Drunk History

Portlandia

Tracy Ullman’s Show