Elf neue Tatort-Krimis, die Sie nicht verpassen sollten!

Auf TV-Krimi-Liebhaber kommt in Sachen ‚Tatort‘ so einiges zu: Todesviren, Grusel, Zombies und andere Schockmomente sind in den neuen Folgen ab August zu erwarten. Dazu gibt es erfreuliche Comebacks und traurige Abschiede. Wer kommt, wer geht und wer bleibt erfahren ‚Tatort‘-Fans hier.

Bibi und Moritz läuten am 26. August die neue ‚Tatort‘-Saison ein! © ORF

Mit der Österreich-Folge Virus wird eine heiße Krimisaison eingeläutet. TV-MEDIA präsentiert elf Tatorte, die Sie heuer und nächstes Jahr nicht verpassen sollten:

26. August: Der Österreich-‚Tatort‘ ist der Auftakt zur neuen Krimisaison

„Erschütternd", meint Polizeichef Ernst Rauter kopfschüttelnd, als sich seine Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner vor seinen Augen wenig geschmeidig am Boden raufen, um ihre Fitness unter Beweis zu stellen. Kurz darauf ist er auf andere Weise erschüttert: Der farbige Tote, der in einem steirischen Steinbruch gefunden wurde, war mit Ebola infiziert!

Virus Ebola! Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) sollen den Tod eines Farbigen klären, der in einem Steinbruch gefunden wurde. Als beim Opfer das Ebola-Virus festgestellt wird, überschlagen sich die Ereignisse. © ORF

‚Virus‘ heißt der Österreich-‚Tatort‘, der nach dem langen Sommer der Wiederholungen nun einen umso heißeren Krimi-Herbst einläutet und den bereits 24. Auftritt des von Hubert „Hubsi“ Kramar gespielten Zynikers Rauter markiert.

Tatort-Ermittler: Mario Kopper geht, Maria Furtwängler kehrt zurück

Auch in den übrigen Tatort-Locations geht es in den nächsten Wochen und Monaten zur Sache. So nehmen am 1. Oktober auf ORF 2 und ARD die Schwarzwald-Kriminalisten Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ihre Arbeit auf.

Bei ihrem Debüt ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in einer kleinen Schwarzwaldgemeinde. Eine Elfjährige wurde erschossen und ein Bub verschwindet. © ARD

Seinen Hut nimmt dafür, ebenfalls noch im Herbst, Andreas Hoppe als Kommissar Mario Kopper. Seit 1996 sah man ihn an der Seite von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), zum Finale wird er mit seinen sizilianischen Wurzeln konfrontiert.

Lena Odenthals (Ulrike Folkerts) 66. Fall ist gleichzeitig der letzte ihres Kollegen Mario Kopper (Andreas Hoppe), seit 1996 im Dienst. Er fürchtet um das Leben eines Kindheitsfreundes, der im Visier der Mafia ist. © ARD

Noch kein Ende der ermittlungstechnischen Zweisamkeit ist beim Kölner Duo Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) in Sicht - im Gegenteil: 2018 wird das 20-Jahr-Jubiläum mit der Folge ‚Bausünden‘ zelebriert.

Seit zwei Jahrzehnten ein gutes Team! © WDR

Zwei Jahrzehnte nach dem Einstand der Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) inszeniert Kaspar Heidelbach die Jubiläumsfolge. Der Todessturz einer Hotelangestellten gibt den beiden Rätsel auf. © WDR

Und ihr Comeback nach zwei Jahren Pause – sieht man von dem Crossover-Krimi ‚Taxi nach Leipzig‘ im Herbst 2016 ab – gibt Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm in der Folge ‚Der Fall Holdt‘ (zu sehen im Herbst bzw. Winter, es gibt noch kein genaues Datum).

Nach zwei Jahren Pause ist Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm wieder solo im Einsatz - in einem haarigen Fall: Es geht um die Entführung einer Bankiersfrau, die sich zu einem Wettlauf gegen die Zeit entwickelt. © NDR

‚Tatort‘ im Edgar-Wallace-Gruselkrimi-Stil

Packend bis gruselig versprechen zwei Folgen zu werden: Im Frankfurter ‚Fürchte dich‘ (29. Oktober), das vom Stil her an die alten Edgar-Wallace-Gruselkrimis erinnert, sollten nicht nur den Kommissaren Paul Brix (Wolfram Koch) und Anna Janneke (Margarita Broich) die Haare zu Berge stehen.

Der Titel ist Programm in dem düsteren Fall für Anna Jannecke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch). Die Zutaten: ein Kinderskelett unter Holzdielen, die kartenlegende Brix-Freundin Fanny und schaurige Geheimnisse. © ARD

Zombies in Norddeutschland?!

In ‚Böser Boden‘ (5. November) wiederum müssen sich Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grozs (Franziska Weisz) mit Zombies (!) auseinandersetzen. Jedenfalls erinnern die Menschen, denen die beiden in der norddeutschen Provinz begegnen, an seelenlose Untote.

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grozs (Franziska Weisz) beschäftigt der Tod eines iranischstämmigen Ingenieurs, der vor einer Erdgas-Förderanlage lag. Einige Bewohner in der Gegend verhalten sich wie seelenlose Zombies © NDR

Skandal vorprogrammiert: Neuer Münchner Fall in der Pornoszene

Ein programmierter Aufreger könnte der in der Pornoszene angesiedelte Münchner Fall ‚Hardcore‘ (zu sehen im Herbst, genaues Datum steht noch nicht fest) werden.

Eine junge Frau wird halbnackt und erdrosselt in einem Innenstadt-Geschäftsgebäude aufgefunden, sie hatte dort einen Hardcore-Pornofilm gedreht. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) tauchen tief in die Szene ein. © BR / Hagen Keller / Hager Moss Film GmbH

Schräg bis lustig dagegen: der unkonventionell ermittelnde Ulrich Tukur als Murot (2018).

LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) in einem unkonventionellen Krimi: Bei einer Geiselnahme in einer Bank wird er erschossen - und erlebt à la Hollywood-Spaß ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘ seinen Tod stets aufs Neue © ARD

Das Münsteraner Spaß-Duo Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) ist im November wieder dran.

Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) staunen wie alle anderen Münsteraner nicht schlecht: Das vermeintlich neue Werk eines Aktionskünstlers, eine Clownsfigur, ist eine Leiche. © ARD

Und in ‚Der wüste Gobi‘ (26. Dezember) gibt es ein Wiedersehen mit den kauzigen Weimarer Kriminalisten und einem ganz besonderen Gaststar.