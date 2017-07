Ein zweiter ‚Simpsons‘-Film soll kommen!

Zehn Jahre ist es her, seit ‚Die Simpsons‘ den Sprung auf die große Leinwand geschafft haben. Seither können die Schöpfer eine Frage nicht mehr hören: Wird es einen zweiten Spielfilm der gelben TV-Familie geben? Die Antwort von Produzent Al Jean und Regisseur David Silverman stimmt optimistisch.

Ein Ende ist bei den ‚Simpsons‘ noch lange nicht in Sicht. Die kultige TV-Familie startet demnächst in die 29. Staffel und versorgt ihre Fans mit zahlreichen neuen Geschichten aus Springfield. Während das Erfolgsrezept im Fernsehen seinesgleichen sucht, wundert man sich doch, warum es bisher nur einen Kinoableger gibt. 2007, also vor zehn Jahren, flimmerte die erste Langfilm-Auskopplung des Kult-Cartoons über die große Leinwand. Seitdem gab es zwar immer wieder Spekulationen zu einem weiteren Kinoabenteuer rund um Homer und Co, aber spruchreife Infos gab es dazu bisher keine.

Zweiter Film im „allerfrühesten Entwicklungsstadium“

Gegenüber Entertainment Weekly haben sich Produzent Al Jean und Regisseur David Silverman zu einem möglichen zweiten ‚Simpsons‘-Film geäußert. Dabei deuteten die Macher an, dass man zwar nicht so schnell mit einer Fortsetzung rechnen darf – man das Projekt aber immer noch im Hinterkopf habe: „Ich würde es lieben, wenn es noch einen weiteren Film gäbe“, gab Silverman zu verstehen. „Wir sind noch immer weit davon entfernt. Wir reden über dieses und jenes und überlegen es uns, aber noch wird nichts passieren. Es ist nämlich immer noch sehr abschreckend, denn es hat uns ziemlich ausgelaugt, den Film und die Serie gleichzeitig zu machen.“

Vor Jahren sollen bereits Ideen für einen weiteren Film kursiert und ein neues Projekt diskutiert worden sein. „Allerdings nur in den gröbsten Zügen, nur für den Fall der Fälle“, erklärte Jean. „Ich würde sagen, das Sequel befindet sich im allerfrühesten Entwicklungsstadium. Ich möchte nicht, dass ein neuer Film budgetär zum Risiko wird und ich würde ihn auch nicht nur wegen des Geldes machen wollen. Ich möchte, dass es richtig guter Film wird.“