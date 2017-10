‚DSDS 2018‘: Es gibt schon wieder eine neue Jury!

Pop-Titan Dieter Bohlen bekommt für die nächste Staffel von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ wieder neue Jury-Kollegen zur Seite gestellt.

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, YouTuberin Shirin David und Schlagerstar Michelle waren die Jurymitglieder an der Seite von ‚DSDS‘-Chef Dieter Bohlen in der vergangenen Staffel. Diese Konstellation wird es in der kommenden Ausgabe der RTL-Castingshow jedoch nicht mehr geben: Weil der Pop-Titan ein neues Trio an seiner Seite haben möchte, werden die Karten für ‚Deutschland sucht den Superstar 2018‘ neu gemischt, und die Punkterichter komplett ausgetauscht.

Das ist die neue Jury von ‚DSDS‘

Neben Bohlen werden bei der 15. Staffel Musikproduzent Mousse T., Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk und Schlagerstern Ella Endlich in der Jury Platz nehmen. Ihr erster Arbeitstag beginnt schon am 15. Oktober, dann nämlich starten in Frankfurt die ersten Casting-Runden. Die neuen Folgen von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ gibt es schließlich ab Januar 2018.