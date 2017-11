Gescheiterte Schauspieler, erfolglose Castingshow-Sänger, arbeitslose Seriendarsteller: Seit zwölf Jahren schickt RTL die Crème de la Crème der C-Promis in den australischen Dschungel. Diese „Stars“ gehen 2018 Down Under:

Tatjana Gsell (46, Busen-Model und Reality-Sternchen)

2006 produzierte RTL II eine Doku-Soap über Gsell und Ferfried Prinz von Hohenzollern, die zu der Zeit in einer Beziehung lebten. Gsell ließ sich zweimal nackt für das Männermagazin Penthouse ablichten, 2013 war sie beim ‚Promi-Frauentausch‘ auf RTL II zu sehen.

© Viktor Grabach

Matthias Mangiapane (34, Reality-TV-Darsteller)

Bekannt wurde Matthias als Darsteller in der Doku-Soap ‚Ab ins Beet!‘ bei VOX und weiteren Serien, zuletzt in der Doku-Soap ‚Hot oder Schrott: Die Allestester‘ bei VOX, in der er immer noch zu sehen ist. Gelegentlich tritt Mangiapane auch als Moderator, Schauspieler und Sänger in Erscheinung. 2017 nahm er zusammen mit seinem Partner Hubert Fella an ‚Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare‘ teil.

© Xing

Natascha Ochsenknecht (53, Ex-Frau von Uwe)

Natascha Ochsenknecht wurde durch die Ehe mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht bekannt. Sie ist gelegentlich Gast in deutschen Fernsehunterhaltungsshows.

© YouTube

Kattia Vides (29, ,Bachelor‘-Zicke)

Die 29-Jährige schaffte es beim Rosenkavalier zwar nur auf Platz 4, darf jetzt aber in den RTL-Dschungel ziehen.

© Instagram

Giuliana Farfalla (21, ,GNTM‘-Kandidatin)

Das Transgender-Model Giuliana Farfalla war 2017 in der Castingshow ‚Germany’s next Topmodel‘ zu sehen.

© Instagram

Daniele Negroni (22, ,DSDS‘-Teilnehmer)

Der deutsche Sänger italienischer Herkunft wurde durch die neunte Staffel der Castingshow ,Deutschland sucht den Superstar‘ bekannt, in der er den zweiten Platz belegte.

© Jakob Gottfried

Jenny Frankhauser (25, Schlagersängerin)

Jenny ist die Halbschwester von Daniela Katzenberger, mit ihrer Debüt-Single ,Die Zeit steht still‘ war sie im August 2016 eine Woche in den deutschen Single-Charts.

© Facebook

David Friedrich (28, Bachelorette-Ex)

David Friedrich ist als ‚Bachelorette‘-Kandidat scheinbar auf den Reality-TV-Geschmack gekommen. Dort konnte er das Herz von Jessica Paszka erobern, doch die beiden trennten sich bereits nach wenigen Wochen wieder.

© Frank Schwichtenberg

Tina York (63, Schlagersängerin)

Tina York, bürgerlich Monika Schwab, wurde 1970 für den Gesang entdeckt. Ihren größten Erfolg hatte sie 1974 mit dem von Jack White geschriebenen Titel ‚Wir lassen uns das Singen nicht verbieten‘.