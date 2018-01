So berühmt sind die Dschungelcamp-Promis auf Instagram

Am 19. Jänner ist es wieder soweit: Zwölf eher wenig bekannte Promis ziehen für maximal zwei Wochen in den australischen Dschungel und lassen sich beim Leben in der Wildnis vom Fernseh-Publikum beobachten. Doch wieviele Menschen folgen ihnen auf Insta?

Bereits zum zwölften Mal schickt RTL eine Truppe Z-Promis auf der Suche nach etwas Ruhm ins Dschungelcamp. Mit dabei sind in diesem Jahr auch Sandra Steffl, Kattia Vides und Jenny Frankhauser. Wem die Namen nichts sagen, befindet sich vermutlich in guter Gesellschaft.

Auf Instagram hat letztere - Schlagersängerin und am ehesten bekannt dafür, die Schwester von Daniela Katzenberger zu sein - zumindest gut 74.000 Follower. Das reicht laut InfluencerDB für einen Media Value von 197 $ pro Post, wie die Grafik von Statista zeigt. Gemeint ist damit eine Schätzung des Preises, den Marken zahlen müssten, um eine ähnliche Reichweite mit Instagram Ads zu erzielen.

So performen die Dschungel-Sternchen auf Instagram

Auf den vorderen Plätzen im Ranking befinden sich der ehemalige DSDS-Kandidat Daniele Negroni mit knapp 96.000 Followern, die ehemalige GNTM-Kandidatin Giuliana Farfalla mit gut 221.000 und der Schlagzeuger David Friedrich, der sich über knapp 300.000 Fans freuen kann.

Instagram-Werte von wirklichen Promis sehen anders aus © Statista.com

Zum Vergleich hier die aktuellen Zahlen (Jänner 2018, Quelle: statista.com) von wirklichen Promis bzw. Stars: Selena Gomez hält bei rd. 230 Millionen Followern, Cristiano Ronaldo bei 132 Millionen und Dwayne Johnen hat derzeit rd. 98 Millionen Follower.