Joey Heindle holte sich 2013 den Dschungelcamp-Sieg. Wer erinnert sich nicht gerne an seine Sprüche („Let’s getty to Rambo")?

Der Dschungelcamp-Thron hat schon so manchen Promi-Allerwertesten gesehen. Doch erinnern Sie sich noch an alle Gewinner der RTL-Show? Hier gibt’s alle Sieger von Staffel eins bis elf!

Am 19. Jänner 2018 startet die 12. Staffel der RTL-Show ‚Dschungelcamp‘. Die 12 neuen Promis stehen bereits fest, jetzt geht es für sie eigentlich nur noch darum, so viele Grauslichkeiten wie möglich zu ertragen, den Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ nicht in den Mund zu nehmen, die Mit-Camper irgendwie auszuhalten und vom Publikum nicht rausgewählt zu werden.

Wobei letzteres ja auch nicht unbedingt erstrebenswert ist, denn man kann den Sieg auch als Strafe sehen. Immerhin: Die Königin bzw. der König müssen am am längsten im Camp bleiben.

Dschungelkönige: Diese Promis hatten in Staffel 1 bis 11 das zweifelhafte Glück, zu gewinnen

Staffel 1: Costa Cordalis (Jänner 2004)

Der griechische Schlager-Evergreen Costa Cordalis (73) war der erste Sieger und ist musikalisch weiter sehr aktiv.

Staffel 2: Désirée Nick (November 2004)

Die Berlinerin Désireée Nick (61) lästerte viel und gewann trotzdem. Als Entertainerin und Schauspielerin gut unterwegs.

Staffel 3: Ross Antony (Jänner 2008)

Ross Antony (43) ist eine Brit-Frohnatur mit musikalischer Ader: Im Herbst 2017 erschien sein Album ‚Aber bitte mit Schlager‘.

Staffel 4: Ingrid van Bergen (Jänner 2009)

Die Schauspielerin sicherte sich mit 77 Jahren den Titel, hin und wieder sieht man Ingrid van Bergen (86) noch in Talkshows.

Staffel 5: Peer Kusmagk (Jänner 2011)

Der Berliner mag’s tief: 2016 nahm Peer Kusmagk (52) an der Datingshow ‚Adam sucht Eva‘ teil – und lernte seine Frau kennen!

Staffel 6: Brigitte Nielsen (Jänner 2012)

Der dänische Ex-Hollywood-Star Brigitte Nielsen (54) cashte angeblich 200.000 Euro ab und war auch in der 10. Staffel dabei.

Staffel 7: Joey Heindle (Jänner 2013)

Der schlichte Ex-‚DSDS‘-Kandidat Joey Heindle (24) kam beim Publikum an und hantelt sich jetzt von von (Trash-)Show zu Show.

Staffel 8: Melanie Müller (Jänner 2014)

Im Finale stach Melanie Müller (29), auch bekannt als Ex-Porno-‚Scarlett', unsere Larissa Marolt aus. Sie ist jetzt Mutter einer kleinen Tochter.

Staffel 9: Maren Gilzer (Jänner 2015)

Maren Gilzer (57), die ‚Glücksrad‘-Buchstabenfee (1988 – 1998), profitierte von ihrem Überraschungssieg nicht.

Staffel 11: Menderes Bagci (Jänner 2016)

Menderes Bagci (33) avancierte von der Lachnummer zum Publikumsliebling! Das ‚DSDS‘-Original überstand jüngst eine Darm-Not-OP.

Staffel 12: Marc Terenzi (Jänner 2017)

Marc Terenzi (39), der US-Boy und Ex vom Sarah Connor verschwand nach dem Sieg in der Versenkung, jetzt liebt er eine Stripperin.