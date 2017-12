‚Dschungelcamp 2018‘: Diese 12 „Promis“ machen mit!

Mitte Jänner 2018 ist es wieder so weit: Daniel Hartwich und Sonja Zietlow laden ins ‚Dschungelcamp‘

Mitte Jänner 2018 geht das beliebte Fremdschäm-Format ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ von RTL in die 12. Runde. Nun stehen die 12 mehr oder weniger prominenten Kandidaten fest, die sich im australischen Dschungel in Ekel-Disziplinen beweisen müssen.

Zugegeben, Fans hat die RTL-Show ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ genug, immerhin gibt es nichts schöneres, als sich vom Sofa aus – frei nach dem Motto „Des einen Freud’, des anderen Leid“ – zu amüsieren, wenn selbsternannte „Promis“ im australischen Urwald Ekelprüfungen bestehen müssen. Im Jänner kommenden Jahres geht das ‚Dschungelcamp‘ wieder los – und diese 12 deutschen Celebritys ziehen die zwölfte Staffel in den Dschungel.

Jenny Frankhauser

Ihr Name mag (wie der von etlichen anderen Teilnehmern auch) nicht jedem bekannt sein, doch ihre Halbschwester kennen vermutlich mehrere: Die 25-jährige Jenny Frankhauser ist mit Reality-TV-Blondine Daniela Katzenberger verwandt. Jenny versucht schon länger aus dem Schatten ihrer berühmten Halbschwester zu treten und zieht, nach Auftritten in verschiedenen TV-Shows und einer mäßig erfolgreichen Karriere als Schlagersängerin, nun ins Dschungelcamp. Tipps dafür kann sie sich von ihrer Mama holen, denn Vielleicht bekommt sie dafür auch Tipps von ihrer Mutter Iris Klein, die bereits 2013 bei der 7. Staffel am Start war.

𯁁 Ein Beitrag geteilt von ღ ᒍ ᕮ ᑎ ᑎ Y ღ (@jenny_frankhauser) am 15. Dez 2017 um 2:19 Uhr

Tatjana Gsell

Die 46-jährige Tatjana Gsell ist vor allem als Skandal-Sternchen und ihre Teilnahme bei ‚Big Brother‘ im Jahr 2012 bekannt. Zuletzt erregte die „Busen-Witwe“ im Zuge des Todes ihres Mannes, dem Millionär Franz Gsell, Aufmerksamkeit: Der Schönheitschirurg wurde daheim brutal überfallen und starb zwei Monate später an den Folgen des Angriffs. Vermutet wurde, dass Tatjana und ein befreundeter Anwalt einen Versicherungsbetrug mit zwei Autoschiebern geplant hatten.

Auf der Fahrt nach Köln𯍍𯋋#dolce&gabbana#funny#fashion# Ein Beitrag geteilt von Tatjana Gsell (@tatjana.gsell) am 9. Dez 2017 um 10:52 Uhr

Daniele Negroni

Mit zarten 22 Jahren hat Daniele Negroni ebenfalls bereits Erfahrung im Showbiz gesammelt, immerhin war er der Zweitplatzierte der 9. Staffel von ‚DSDS‘ im Jahr 2012 (als Sieger ging der Schweizer Luca Hänni hervor). Der Paradiesvogel ist als Adrenalinjunkie bekannt und will im ‚Dschungelcamp‘ über sich hinauswachsen. Gelegenheit wird sich dazu vermutlich genug bieten …

Giuliana Farfalla

Mit Casting-Shows kennt sich die ehemalige ‚GNTM‘-Kandidatin Giuliana Farfalla aus, nun will sich die 21-jährige der Herausforderung des ‚Dschungelcamps‘ stellen. Falls ein unvermeidbarer Zickenkrieg ausbrechen sollte, rechnen wir ihr hohe Chancen ein ;-)

Kattia Vides

Nach einem Ex-‚DSDS‘-Kandidaten und einer Ex-‚GNTM‘-Kandidatin fehlt eigentlich nur noch eine ehemalige ‚Bachelor‘-Teilnehmerin: Die gibt’s mit der 29-jährigen Kattia Vides, die heuer an der 7. Staffel der Dating-Schose teilnahm. Nach dem Korb von Bachelor Sebastian Pannek sucht sie nun das Glück im australischen Dschungel.

David Friedrich

Halt, es kommt noch ein Kandidat aus diesem Milieu vorbei: Der 29-jährige David Friedrich nahm im Sommer an der letzten Staffel von ‚Die Bachelorette‘ teil und eroberte dort das Herz von Jessica Pazka – das Paar trennte sich allerdings im September. Ob David im ‚Dschungelcamp‘ eine neue Freundin findet?

Tina York

Sie wurde 1975 mit dem Lied ‚Wir lassen uns das Singen nicht verbieten‘ als Schlagerprinzessin bekannt, jetzt will die 63-Jährige an alte Erfolge anknüpfen. Ob die RTL-Ekelshow dafür der richtige Weg ist wagen wir allerdings zu bezweifeln.

Matthias Mangiapane

Mit ‚Hot oder Schrott‘-Star Matthias Mangiapane bekommt der australische Urwald einen schrägen Vogel mehr. Den 34-Jährigen kennt man u. a. auch durch seine Teilnahme im ‚Sommerhaus der Stars‘, wo er gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Hubert Fella teilnahm.

© VOX / picture alliance / Timm Schambeger

Natascha Ochsenknecht

Die Ex von Schauspieler Uwe Ochsenknecht hat bereits mit Tatjana Gsell im ‚Big Brother‘-Haus gelebt und zieht für die neue ‚Dschungelcamp‘-Staffel in den Urwald. Wie lange die 61-Jährige dort allerdings aushält ist fragwürdig; sie leidet unter der Autoimmunkrankheit Hashimoto.

Ansgar Brinkmann

Während seiner Profi-Karriere als Fußballer machte der 48-Jährige mit seinem Können und seinen Eskapaden Schlagzeilen: „Der weiße Brasilianer“, der unter anderem für Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld spielte, war in diverse Skandale verwickelt, unter anderem eine Pleite und sogar Straftaten. Seine Erzählungen am Lagerfeuer könnten spannend werden.

© Sarah Jonek

Sydney Youngblood

Zu den größten Hits des 57-jährigen Sängers, der vor allem Ende der 80er und Anfang der 90er Erfolge feiern konnte, gehörten unter anderem ‚If Only I Could‘ und ‚Sit and Wait‘. Auch wenn er nie an diese Hits anknüpfen konnte, steht er auch heute noch auf der Bühne.

Sandra Steffl

Aufmerksame Filmschauer könnten die heute 47-Jährige aus Klassikern wie ‚Es fährt ein Zug nach Nirgendwo‘ und ‚Rossini‘ kennen. Mit der Burlesque-Truppe ‚The Teaserettes‘ tritt Alexandra (so ihr wahrer bürgerlicher Vorname!) deutschlandweit auf und liefert sexy-komödiantische Einlagen.