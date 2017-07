Auch mit 70 Jahren hat Arnold Schwarzenegger noch lange nicht genug vom Filmbiz. Seine Kult-Reihe ‚Terminator‘, rund um den Cyborg T-800, soll weitergeführt werden. Erst letzte Woche äußerte sich Regisseur James Cameron zum Start einer neuen Trilogie – nun bestätigt Hauptdarsteller Arnie in einem Interview selbst, dass die erste Klappe für ‚Terminator 6‘ Anfang 2018 fallen soll.

Kaum ein Sci-Fi-Franchise hält sich so wacker wie ‚Terminator‘. Nachdem sich 2015 der bislang letzte Ableger ‚Genisys‘ (u. a. mit ‚Game of Thrones‘-Drachenmama Emilia Clarke) als Schuss in den Ofen entpuppte, wurde es etwas stiller um die Reihe. Kenner von James Camerons Kult-Actioner wissen jedoch, dass das Mastermind schon lange eine neue Trilogie plant und eifrig darüber nachdenkt, in welche Epoche er den Cyborg T-800 senden könnte. Cameron, der nach ‚Terminator 2 – Tag der Abrechnung‘ (1991) seinen Regieposten abgegeben hat, äußerte sich kürzlich in einem Interview gegenüber news.com.au kritisch zu ‚seinem Baby‘.

James Cameron kritisiert jüngsten Ableger der Reihe

„Die Frage ist, ob das Franchise ausgedient hat, oder ob es noch einmal aufgepeppt werden kann“, stellte Cameron in den Raum. „In anderthalb Jahren gehen die Rechte für den US-Markt laut US-Urhebergesetz an mich zurück, also sprechen wir darüber, wie es weitergehen soll. Im Moment tendieren wir zu einem Dreiteiler, um das Franchise zu erneuern.“ Auch Arnold Schwarzenegger soll „bis zu einem gewissen Grad“ darin involviert sein. „Ich habe Arnold immer unterstützt, weil wir eng befreundet sind, aber für mich funktionierten die letzten Filme aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr.“

Details zu einem Reboot verriet der 62-jährige Filmemacher (‚Avatar - Aufbruch nach Pandora‘) indes nicht. Arnold Schwarzenegger, der am 30. Juli seinen 70. Geburtstag zelebrierte, plauderte mit der Kronen Zeitung jedoch bereits munter über seine weiteren Lebenspläne – darunter auch den Neustart der ‚Terminator‘-Saga.

Arnie bestätigt Drehstart für Anfang 2018!

„Zunächst drehen Danny DeVito, Eddie Murphy und ich die Komödie ‚Triplets‘. Ein toller Schlagabtausch und unerwartete Gags – es wird ein Überraschungshit wie der erste Teil der Komödie ‚Twins‘. Weiters geplant ist ‚Conan‘, und Anfang 2018 drehe ich ‚Terminator 6‘. James Cameron entwickelt die Geschichte, David Ellison produziert, und ab Ende September arbeiten die Autoren am Drehbuch. Also eine wirklich abwechslungsreiche Zeit, und das liebe ich“, zitiert Arnie aus seinem prall gefüllten Terminkalender.

Gute Nachrichten also für alle Science-Fiction-Fans, die sich endlich wieder einen waschechten ‚Terminator‘ herbeisehnen. ‚T2: Tag der Abrechung‘ kommt übrigens ab 29. August in überarbeiteter Optik zurück in die Kinos.