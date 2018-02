In unseren Reisetipp-Filmen können Sie sich einen Vorgeschmack auf Ihre Reise nach Griechenland, Kroatien und Malta holen!

Korfu: James Bond 007 – In tödlicher Mission (1981)

007 Roger Moore hat auch erkannt, wie schön es auf der italienischsten aller griechischen Inseln ist – auf Korfu. Da hält Sisis Achilleon Palast genauso als Kulisse her, wie die schöne Stadt Korfu selbst und das auf einem Felsen thronende Kloster Paleokastritsa ist auch nicht zu verachten.

© United Artists

Kardamyli, Messinia, Pylos: Before Midnight (2013)

Regisseur Richard Linklater ist ein toller Reiseführer: Nach ihren Begegnungen in Wien und Paris (‚Before Sunrise‘ 1995, ‚Before Sunset‘ 2004), sind Jesse und Celine mittlerweile ein Paar und Eltern von Zwillingen. Die Familie verbringt ihren Urlaub im Anwesen des alternden Schriftstellers Patrick, einem Freund und Förderer Jesses, im wunderschönen Griechenland. Drehorte: Kardamyli/Messinia, Pylos

© Sony Pictures

Athen, Kreta, Istanbul: Die zwei Gesichter des Januars (2014)

Elegante Adaption eines Patricia Highsmith-Bestsellers: In bester Hitchcock-Manier wird ein attraktives Gangsterpärchen (Viggo Mortensen, Kirsten Dunst) mit einen jungen Fremdenführer (Oscar Isaac) zufällig zu „Partners in Crime“ und fortan sind die drei auf der Flucht von Athen Richtung Istanbul … Gedreht wurde in Athen, auf der Akropolis, auf Kreta und in Istanbul.

© Universal Pictures

Skopelos, Skiathos: Mamma Mia (2008)

Das pittoreske Eiland, auf dem Meryl Streep & Co so ziemlich alle ABBA-Lieder singen und tanzen, wurde eindrucksvoll von den griechischen Inseln Skopelos und Skiathos dargestellt.

© TripAdvisor

Vis: Mamma Mia 2 (2018)

Mamma Mia 2 (2018) – Bei der Fortsetzung des Mitsingfilms – mit Neuzugang Lily James (die die junge Version von Meryl Streep verkörpert) - wurde diesmal unter anderem auf der kleinen, kroatischen Insel Vis (nächstgelegene bekannte Insel ist Hvar) gedreht:

© Universal Pictures

Dubrovnik: Star Wars - Episode VIII: Die letzten Jedi (2017)

Der Film wurde in Dubrovnik u. a. im Fürstenpalast, dem Dominikaner Kloster und in der Altstadt gedreht.

© WWMT

Dubrovnik: Game of Thrones (2011)

Natürlich kennen wir alle die Stadt Königsmund und die Wüstenstadt Quarth, wofür sich Dubrovnik ebenfalls als ideale Kulisse erwiesen hat.

© HBO

Malta: Troja (2004)

Brad Pitt, Orlando Bloom und Diane Kruger verbrachten während der Dreharbeiten zu Wolfgang Petersens Sandalenepos viel Zeit auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Malta.