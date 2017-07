Der bekannte Society-Reporter Dominic Heinzl feiert sein Comeback bei ATV. Heinzl gestaltet rund um die Beachvolleyball-WM in Wien eine 48-minütige Reportage.

Dominic Heinzl war von 1997 bis 2009 das Gesicht der ATV-Sendung ‚Hi Society‘, wechselte dann aber zum ORF und moderierte bis 2012 ‚Chili‘. In den Jahren danach wurde es ruhig um den Niederösterreicher.

Comeback zur Beachvolleyball-WM nach mehr als 7 Jahren Pause

Wenn am 28. Juli die Beachvolleyball-WM in Wien startet, ist Dominic Heinzl mittendrin im Geschehen. Der Ex-Societyjournalist des ORF dreht für ATV die Reportage ‚Heinzl und die VIPs‘, die am 10.8. um 20.15 Uhr beim Privaten läuft.



Schön wieder daheim zu sein



„Das Beachvolleyball-Event wird das Promi-Sommer-Highlight, und es freut mich sehr, dass ich es für ATV begleiten kann. Schön, wieder daheim zu sein“, so der 53-Jährige. In ‚Heinzl und die VIPs‘ wird er sich u. a. an die Fersen von WM-Organisator Hannes Jagerhofer heften und die Wiener WM mit den früheren Beachvolleyball-Veranstaltungen in Klagenfurt vergleichen. Auch die heimischen Bagger-Asse Doppler/Horst kommen in der Sendung vor.