Acht (!) Jahre lang hat Naturfilmer Owen Prümm drei Löwenrudel beobachtet. Der Servus TV-Dreiteiler ‚Das Gesetz der Löwen‘ offenbart jetzt völlig unübliches und außergewöhnliches Verhalten der Raubkatzen.

Owen Prümm, Regisseur, Naturfilmer und seit Mitte der 1990er Jahre in diesem Teil Afrikas unterwegs, streifte für den Terra Mater-Dreiteiler ‚Das Gesetz der Löwen‘ ganze acht Jahre lang durch die Wildnis Tansanias und beobachtete Dinge, die selbst Wissenschaftlern Rätsel aufgeben: Löwen verbünden sich mit Affen, Mitglieder verschiedener Rudel erlegen eine Giraffe, und es scheint, als ob es unter den Raubkatzen so etwas wie Folter geben könnte...

Vorschau auf die aufwendige Löwen-Doku © Video: ServusTV

Drei Rudel und eigenartige Vorkommnisse

In der Doku geht es um drei Rudel - alle geführt von Löwenweibchen - im Kapunji-Tal, einer Gegend, in der selbst während der ärgsten Trockenzeit reichlich Wasser fließt und wo eigenartige Dinge vor sich gehen. So tut sich die kleine Kapunji-Familie in ihrem Territorium ausgerechnet mit Pavianen, die normalerweise auf ihrem Speiseplan stehen, zusammen.



In meinen 30 Jahren Berufserfahrung habe ich noch nie solch ein Filmmaterial in Händen gehalten: Das Verhalten der Löwen ist außerordentlich und konnte bislang noch nie so gefilmt werden. Unser 3-Teiler könnte die wissenschaftliche Meinung über Löwen verändern – Terra Mater-Chef Walter Köhler über das neue Material



Lieber mal schnell weg und schön die Klappe halten! © Terra Mater / Marc Mol

Die Paviane helfen den Löwen bei ihrer Jagd, sprich, sie halten die Klappe, wenn Löwen auf Nahrungssuche gehen. Ganz selbstlos tun sie das freilich nicht: Haben die gefährlichen Raubkatzen einen vollen Magen, steigen die Überlebenschancen der Primaten.

Elefanten lehren Löwen kreatives Verhalten © Terra Mater / Marc Mol

Ungewöhnlich auch das Verhalten, als Elefanten in Ruaha eintrudeln. Während der Trockenperiode graben die Dickhäuter mit ihren Rüsseln tief in der Erde nach Wasser. Löwen ahmen das nach und buddeln selbst nach dem Durstlöscher. - Völlig unüblich!

Wann und wo kann man ‚Das Gesetz der Löwen‘ sehen?

Teil 1 der neuen ‚Terra Mater‘-Doku zeigt Servus TV am Mittwoch, 20.9. um 20.15 Uhr.