Disney legt ‚Star Wars‘-Spin-offs auf Eis!

Nach den enttäuschenden Einspielergebnissen von ‚Solo: A Star Wars Story‘ legt Disney eine Ruhepause für die geplanten Anthologie-Filme ein.

Es ist möglich, dass ‚Solo: A Star Wars Story‘ der letzte ‚Star Wars‘-Film seiner Art war: Nach der für Disney-Größenordnungen verhältnismäßig mehr als katastrophalen Performance am Box Office (der Streifen hat per heutigem Datum weltweit „nur“ knapp 350 Millionen US-Dollar in die Kinokassen gespült!), werden die Pläne für weitere Anthologie-Filme der Marke ‚Rogue One‘ und ‚Solo‘ vorerst auf Eis gelegt – so berichtet u. a. Collider. Damit will sich die Mausfabrik wieder vermehrt der Hauptreihe widmen und den Fokus auf mitreißende Handlungsstränge legen, als bloß lieblos aneinandergereihte Sci-Fi-Szenen zu produzieren.

Obi-Wan-Film auf unbestimmte Zeit verschoben!

Durchaus ein wünschenswerter Gedankengang, immerhin wurden wir die letzten Jahre mit ‚Star Wars‘-Filmen nahezu überflutet – zwischen ‚Episode VIII: Die letzten Jedi‘ und ‚Solo‘ lagen gerade einmal fünf Monate! Von „Vorfreude“ war hier keineswegs mehr die Rede. Andererseits fühlen sich Fans mit der Herangehensweise nun auf den Schlips getreten.

Am meisten deswegen, weil als nächstes ein Spin-off rund um die Figur Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) geplant gewesen wäre, nach dem sich Anhänger der Sci-Fi-Saga mehr verlangt haben, als einen eigenen Film über Han Solo (Alden Ehrenreich / Harrison Ford). Weitere potenzielle Spin-off-Kandidaten wären Kopfgeldjäger Boba Fett, Jedi-Altmeister Yoda und der kriminelle Jabba the Hut gewesen.

Wann und ob diese Filme jemals das Licht der Welt erblicken, sei nun dahingestellt. Der nächste ‚Star Wars‘-Film dem Fans entgegenfiebern dürfen ist somit ‚Episode IX‘ - der wieder von J. J. Abrams (‚Episode VII: Das Erwachen der Macht‘) inszeniert wird und am 20. Dezember 2019 seine Premiere feiern soll.