Es tut such was in der Mausfabrik: Die Walt Disney Studios verkünden neue bzw. aktualisierte Starttermine für etliche neue Filme – darunter auch ‚Star Wars IX‘ und ein neuer Ableger von ‚Indiana Jones‘.

‚Indiana Jones 5‘ verschiebt sich nach hinten

Abenteuerlich geht es bei der Kultreihe um Harrison Ford los: Eigentlich sollte ‚Indiana Jones 5‘ am 18. Juli 2019 in den deutschsprachigen Kinos anlaufen, leider wird der Streifen um ein ganzes Jahr (!) nach hinten verschoben. Erst am 10. Juli 2020 ist der US-Start angesetzt, für unsere Breitengrade wird der 9. Juli vermutet. Regie wird, wie bereits bei den vier Vorgängerfilmen, wieder von Steven Spielberg geführt. Wenige Tage vor dem Kinostart, am 13. Juli, wird Hauptdarsteller Ford übrigens seinen 78. Geburtstag zelebrieren.

Zur Handlung ist noch nichts bekannt. Ob man den einst so agilen Hollywoodstar im eher gemächlichen Schritttempo über die Leinwand huschen sieht – wie zuletzt bei ‚Star Wars VII: Das Erwachen der Macht‘ – oder er all seine Kräfte mobilisiert um noch einmal die Peitsche zu schwingen, wird sich ebenso weisen.

‚König der Löwen‘ nimmt Indys Platz ein

Ein möglicher Grund für die Verschiebung könnte sein, dass Disney den alten Starttermin von Indy für ein anderes Projekt braucht, bei dem die Planung schon etwas vorangeschritten ist. Die von Jon Favreau inszenierte Neuverfilmung von ‚Der König der Löwen‘ startet nun im Juli 2019 auf dem alten Termin von ‚Indiana Jones 5‘. Via Twitter konkretisiert der Filmemacher das Datum: 19. Juli 2019 . Dass Live-Action-Remakes für die Mausfabrik aktuell ein wichtiger Punkt sind, zeigen die phänomenalen Einspielergebnisse von ‚The Jungle Book‘ (966,5 Mio. US-Dollar) und ‚Die Schöne und das Biest‘ (steht aktuell bei einem globalen Einspiel von 1,101 Milliarden US-Dollar).

Übrigens: Für ein gewisses Duo wurden mittlerweile auch zwei Synchronsprecher gefunden. In der englischen Originalfassung wird das Kinopublikum Billy Eichner (‚The Angry Birds Movie‘) als Erdmännchen Timon, und Seth Rogen (‚Kung Fu Panda‘) als seinen Warzenschwein-Kumpel Pumbaa zu hören bekommen.

‚Star Wars IX‘ früher als erwartet

Neben ‚Indiana Jones‘ gab es noch einen weiteren überraschenden Ankünder aus der Zusammenlegung von Disney und Lucasfilm: Der bislang finale Teil der aktuellen ‚Star Wars‘-Saga wird voraussichtlich am 24. Mai 2019 starten – also ziemlich genau ein Jahr nach dem noch unbetitelten Han-Solo-Spin-off, das wiederum am 25. Mai 2018 in den Staaten anläuft. In unseren Breitengraden soll ‚Episode IX‘ bereits einen Tag früher, am 23. Mai 2019 in die Kinos kommen.

Lässt nicht los: ‚Frozen: Die Eiskönigin 2‘

Zu guter Letzt gab es noch die definitive Bestätigung einer Fortsetzung des Überraschungshits ‚Frozen‘. Fans von Anna und ihrer Eiskönigin-Schwester Elsa bekommen ab 27. November 2019 frostigen Nachschub spendiert. Über die Handlung ist bislang nichts bekannt. Fest steht lediglich, dass Idina Menzel wieder als Elsa zu hören sein wird. Chris Buck und Jennifer Lee werden als Regisseure ebenso zurückkehren wie Produzent Peter Del Vecho. Der erste Teil war mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,276 Milliarden Dollar der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten!