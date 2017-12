Gigantische Machtübernahme im Film- und TV-Geschäft: US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat große Geschäftsteile des Rivalen 21st Century Fox für 52,4 Milliarden Dollar geschluckt.

Unterhaltungsriese The Walt Disney Company schnappt sich Teile des Medienkonzerns 21st Century Fox. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, wechseln etliche Kernaktivitäten von Fox im Volumen von rund 52,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 44,5 Mrd Euro) den Besitzer. Bezahlt wird dabei nur in Aktien, für jede Aktie von 21st Century Fox sollen die Anteilseigner 0,2745 Disney-Papiere bekommen. Über den Megadeal mit dem Fox-Konzern aus Rupert Murdochs Medienimperium wurde in den letzten Wochen viel spekuliert, immerhin hatten auch Universal und Sony Pictures sowie US-Kabelriese Comcast großes Interesse an dem Deal.

Zu den Bereichen die Disney übernimmt gehören u. a. das traditionsreiche Hollywood-Studio 20th Century Fox, einige US-Kabelsehsender sowie die europäische Pay-TV-Senderkette Sky. Zudem bekommt Walt Disney die Kontrollmehrheit an der Streaming-Plattform Hulu. Die Unternehmen rechnen durch den Deal insgesamt mit Kostenersparnissen von mindestens zwei Milliarden Dollar, die bereits im zweiten Geschäftsjahr nach Abschluss greifen sollen. Der Deal steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung von Behörden.

Vorteile für die Mausfabrik

Mit der Übernahme der Fox-Gruppe macht Disney auf einen Schlag viele seiner Schwächen wett. Zuletzt bereitete dem Konzern vor allem das Kabelgeschäft mit den Disney-Fernsehkanälen sowie dem Sportsender ESPN und dem Fernsehkanal ABC Probleme, da sich immer mehr Zuschauer bei Streamingdiensten wie Netflix und Amazon anmelden.

Wie bereits erwähnt, erwirbt Disney mit dem Kauf auch den Fox-Anteil am Videostreaming-Dienst Hulu – und das hat einen entscheidenden Vorteil. Denn: Bekannt ist, dass Disney bald selbst ins Streaming-Geschäft einsteigen will, und hat zuvor seine langjährige Partnerschaft mit Netflix beendet (TV-MEDIA berichtete).

Im Gegensatz zum Marktführer fehlte es Disney bisher allerdings an Inhalten, um das Angebot zu füllen. Durch einen Zusammenschluss mit Fox erwirbt die Mausfabrik auch die langersehnten Rechte an den Marvel-Produktionen ‚X-Men‘ und ‚Deadpool‘, sowie Klassiker wie ‚Titanic‘ (ein Remake wäre durchaus denkbar) oder ‚Avatar‘ und TV-Evergreens wie ‚Die Simpsons‘. Darüber hinaus kann Disney über die Streaming-Portale künftig auch eigenproduzierte Großerfolge wie ‚Star Wars‘ und ‚Die Eiskönigin‘ unter’s Volk mischen.