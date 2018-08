Wie Disney den Streaming-Markt erobern will

Disney gegen Netflix: Der Mauskonzern macht sich für die Zukunft fit - jetzt gibt es erste Details zum neuen Streamingdienst.

Disneyflix – so nennt man in Hollywoods Filmbranche jenes Projekt, mit dem sich der zweitgrößte Medienkonzern der Welt (nach Googles Muttergesellschaft Alphabet) für die Zukunft und für den Kampf gegen die Streaming-Vorherrschaft von Netflix und Amazon rüstet (TV-MEDIA berichtete). Und der Disneykonzern hat seit der 71,3 Milliarden Dollar schweren Übernahme von 21st Century Fox wahrlich gute Karten in der Hand …

Vergangene Woche gab die Disney-Spitze rund um CEO Bob Iger Finanzinvestoren nun erstmals Einblick in die Pläne für die konzerneigene Streamingplattform, die schon Ende nächsten Jahres starten könnte. Hintergrund: In den USA nimmt die Zahl der „Cord-Cutters“, also der Menschen, die ihre Kabel-und Sat-Anschlüsse kündigen, dramatisch zu. 33 Millionen werden es dieses Jahr sein, eine Zunahme von einem Drittel gegenüber 2017. Auf gut Deutsch: Die klassischen Abspielkanäle für Disney-Content verlieren massiv an Bedeutung. Eine neue (internetbasierte) Plattform muss her. Und so soll „Disneyflix“ strategisch und inhaltlich aufgestellt werden: