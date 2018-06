‚Die Unglaublichen 2‘: Traumstart für Animationssequel!

Pixar übertrifft sich wieder einmal selbst: Vor zwei Jahren hat ‚Findet Dorie‘ den Rekord für das beste Startwochenende eines Animationsfilms aufgestellt. Jetzt wird der Unterwasserspaß von der Superheldengaudi ‚Die Unglaublichen 2‘ vom Thron geschubst!

Vor 14 Jahren (!) kam der erste Teil von ‚Die Unglaublichen – The Incredibles‘ in die Kinos, viele der Kids von damals sind mittlerweile erwachsen und so wirklich vorhersehbar war es nicht, ob ein Nachschlag zur Superheldenanimation überhaupt noch jemanden hinter dem Ofen hervorlocken kann. Dank dem Kultstatus des Films und dem aktuellen Trend der Comicverfilmungen sieht es allerdings ganz danach aus, als ob Pixar die lang erwartete Fortsetzung ‚Die Unglaublichen 2‘ zur richtigen Zeit veröffentlicht hat.

‚Die Unglaublichen 2‘ - Offizieller Trailer © Video: YouTube

180 Millionen Dollar bereits am Startwochenende!

Während der Streifen hierzulande erst am 27. September in den Kinos anläuft, dürfen sich Fans in Amerika schon am neuen Abenteuer der unglaublichen Familie Parr erfreuen. Bereits am Startwochenende wurden satte 180 Millionen Dollar (155 Millionen Euro) in die Kassen gespült! Das ist neuer Rekord; zuletzt wurde die Messlatte ebenfalls von Pixar hoch gesetzt: Das ‚Findet Nemo‘-Sequel ‚Findet Dorie‘ eröffnete vor zwei Jahren mit 135 Mio. Dollar – und verzeichnete bis dato das beste Startwochenende eines Animationsfilms aller Zeiten.