Seit 2013 arbeitet Fox an einem Biopic über ‚Herr der Ringe‘-Autor J.R.R. Tolkien. Mit Dome Karukoski (‚Tom of Finland‘) wurde bereits ein Regisseur für das Projekt verpflichtet, Schauspieler Nicholas Hoult (‚Warm Bodies‘) wird darin den legendären Fantasy-Autor verkörpern und Phil Collins 28-jährige Tochter Lily Collins mimt seine Ehefrau.

Mit seiner ‚Herr der Ringe‘-Saga und dem Kinderbuch ‚Der Hobbit‘ erlangte Schriftsteller John Ronald Reuel Tolkien in den 50er-Jahren Weltruhm und gilt als Begründer der modernen Fantasy-Literatur. Wer den 1000-Seiten-Wälzer (oder eines seiner zahlreichen anderen Werke) nicht gelesen hat, dem ist J.R.R. spätestens seit den epischen Filmadaptionen von Peter Jackson ein Begriff. Nun wird das Leben des Ausnahmeautors verfilmt – ein Projekt, das der TV-Sender Fox bereits seit über vier Jahren verwirklichen möchte.

Regisseur verfilmte zuletzt Leben einer finnischen Homosexuellen-Ikone

Das biografische Drama nach einem Drehbuch von David Gleeson und Stephen Beresford soll sich den frühen Jahren von Tolkien widmen und zeigen, wie der Autor als Mitglied einer Gruppe von Außenseitern Liebe, Freundschaft und erste künstlerische Ideen erfährt. Dann jedoch trübt der Erste Weltkrieg die Harmonie und die „Gefährten“ drohen, auseinandergerissen zu werden, woraufhin der junge Tolkien über Zweck und Bedeutung seines eigenen Schaffens reflektiert.

Nicholas Hoult wird Kult-Autor J.R.R. Tolkien verkörpern, Lily Collins seine Ehefrau und Muse Edith © Getty Images

Auf dem Regiestuhl von ‚Tolkien‘ (so der treffende Titel des Projekts) wird Dome Karukoski Platz nehmen, der mit ‚Tom of Finland‘ kürzlich bereits das Leben der Homosexuellen-Ikone Touko Laaksonen verfilmte. Als Tolkien himself wurde Nicholas Hoult (‚Warm Bodies‘) gecastet, seine Ehefrau und Muse Edith wird von Lily Collins verkörpert. Die Tochter von Musiker Phil Collins (‚In the Air Tonight‘) ist seit Ende Juli auch in der ersten Staffel der Dramaserie ‚The Last Tycoon‘ zu sehen. Ein Veröffentlichungstermin für das Biopic ist indes noch ausständig.