Die ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘ starten nochmal von vorne

Die ‚Turtles‘-Filme von Paramount Pictures und Produzent Michael Bay (‚Transformers‘) werden nicht fortgeführt! Grund dafür sind die miesen Verkaufszahlen und das mäßige Interesse an den beiden Streifen ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘ (2014) und ‚Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows‘ (2016). Einen dritten Teil wird es definitiv nicht geben, so berichtet es u. a. der Hollywood Reporter. Anstatt das Schildkröten-Projekt allerdings komplett zu Grabe zu tragen, will selbige Filmfirma abermals einen Neustart der Kultfranchise wagen.

2014 wurde die Comicreihe ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘ von Paramount Pictures und Produzent Michael Bay (‚Transformers‘) neu aufgesetzt. Das Ergebnis waren zwei Actionfilme, die von Fans der kultigen Schildkrötenbrüder nur mäßig angenommen wurden – und leider auch finanziell hinter den Erwartungen der Macher zurückblieben. Anstatt wie angenommen eine Trilogie zu verwirklichen, ziehen die Verantwortlichen nun jedoch die Reißleine.

‚Bad Words‘-Autor soll Drehbuch schreiben

Schluss ist für die Grünhäuter Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello aber noch lange nicht: Ab September gibt’s eine neue Zeichentrickserie (TV-MEDIA berichtete über ‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘) und Paramount möchte die Pizza-liebenden Helden noch lange nicht zu Grabe tragen: Geplant ist, der Kultfranchise abermals ein Reboot auf den Leib zu schneidern!

Dazu ist aktuell allerdings noch nicht viel bekannt, außer, dass die Produzentenriege mit Michael Bay, Brad Fuller und Andrew Form erhalten bleibt und für das Verfassen des Drehbuchs Andrew Dodge (‚Bad Words‘) engagiert wurde. Bleibt zu hoffen, dass der Neustart der beliebten 80er-Comicreihe wieder zurück zu den Wurzeln geht und etwas mehr Charme und Witz versprüht als die beiden Vorgängerfilme.