Elf Jahre nach dem Ende der ‚Sopranos‘ entwickelt Schöpfer David Chase einen Kinofilm – der Jahrzehnte vor der Handlung der beliebten Mafia-Serie spielen wird.

‚Sopranos‘-Mastermind David Chase macht einen Prequel-Film zu seiner ikonischen Gangster-Serie. Ursprünglich flimmerten die Storys um Gangster-Boss Tony Soprano (James Gandolfini), die übrigen Mafiosi und Tonys private Probleme einschließlich einer Therapie bei Psychoanalytikerin Dr. Melfi (Lorraine Bracco) von 1999 bis 2007 über die TV-Bildschirme. Der nun geplante Kinofilm wird den Stoff erstmals auf die große Leinwand bringen, neben Serienschöpfer Chase ist auch Autor Lawrence Konner am Drehbuchs beteiligt. Momentaner Arbeitstitel ist ‚The Many Saints of Newark‘.

Mafia-Serie mit Kult-Status

Anders als etwa beim ‚Breaking Bad‘-Prequel ‚Better Call Saul‘, spielt die Handlung in diesem Fall einige Jahrzehnte vor der Ursprungs-Serie: Es wird um Konflikte zwischen Schwarzen und Italo-Amerikanern in Newark, New Jersey, in den 1960er Jahren gehen. Zum Plot ist aktuell noch nicht viel bekannt, doch heißt es, dass die „Rassen-Unruhen der damaligen Zeit tödlich“ wurden, als Gangster beider Seiten sich am eh schon aufgeheizten Konflikt beteiligten.

Über die mitwirkenden Schauspieler kann man indes nur spekulieren: Tony-Soprano-Darsteller James Gandolfini verstarb 2013, auch Frank Vincent, der zum Serienende Tony Sopranos Haupt-Widersacher Phil Leotardo spielte, ist 2017 im Alter von 78 Jahren verstorben. Im Mittelpunkt des Films könnte Tony Sopranos Vater Giovanni „Johnny Boy“ Soprano stehen, der in Rückblenden von Joseph Siravo verkörpert wurde. Auch Mutter Livia (Nancy Marchand) könnte auftreten, ebenso wie sein Onkel Junior (in ‚Die Sopranos‘ verkörpert von Dominic Chianese).

Der Zeitplan der Produktion ist vorerst noch nicht durchgesickert.