Eigentlich hätte der 27-jährige Franco Sottopietra aus Vorarlberg auch die Millionenfrage richtig beantwortet – der Student der Japanologie und der Rechtswissenschaften traute sich letztlich aber nicht, die korrekte Antwort einzuloggen. Mit 300.000 Euro geht er nun nach Hause und will sich einen Dudelsack kaufen – wenn seine Verlobte es denn erlaubt. Hätten Sie alle Fragen richtig beantwortet? Versuchen Sie sich an unserem Quiz!

Ada Lovelace legte Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihrer Arbeit den Grundstein für ...? A: die Psychoanalyse, B: die Digitalfotografie, C: Programmiersprachen, D: Elektromotoren. Die richtige Antwort (C) brachte Franco Sottopietra 300.000 Euro ein! Mit viel Wissen beantwortete er am Montag, dem 15. Jänner 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Armin Assingers ‚Millionenshow‘ 14 von 15 Fragen souverän.

Kandidat wusste richtige Antwort, traute sich aber nicht drüber!

Franco Sottopietra lebt in Dornbirn in Vorarlberg. Der 27-jährige Student der Japanologie und der Rechtswissenschaften nimmt seit mehreren Jahren an Pubquiz-Veranstaltungen teil und war unter anderem bei der österreichischen Quizmeisterschaft und bei der Quiz-EM im österreichischen Nationalteam mit dabei.

Bei der Millionenfrage war dem Kandidaten, der die richtige Antwort eigentlich gewusst hätte, das Risiko dann aber doch zu hoch; er entschied sich dazu, das Spiel abzubrechen und das Studio um 300.000 Euro reicher zu verlassen. Seinen Gewinn möchte er in Reisen nach Zentralasien, eine Wohnung und – sollte er das Okay seiner Verlobten bekommen – einen Dudelsack investieren.

Jetzt ‚Die Millionenshow‘ vom 15. Jänner nachspielen

Wir haben für Sie die Fragen der heutigen ‚Millionenshow‘ aufbereitet und in unseren Quiz-Mixer geworfen. Wer möchte, kann die Sendung mit wenigen Klicks nachspielen – und an dieser Stelle sein Fachwissen unter Beweis stellen.