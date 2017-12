Die erfolgreichsten Kinofilme Österreichs 2017

Wie jedes Jahr hat sich TV-MEDIA die Frage gestellt, welche Filme des laufenden Jahres bei Herrn und Frau Österreicher am besten funktioniert haben? Welches Genre konnte beim Publikum punkten? Für welche Schauspieler hegen wir die meiste Sympathie? Hebt sich unsere Nation bei manchen Filmen extrem vom Rest der Welt ab? Wir haben uns exklusiv die Daten der Filmverleiher und Kinos von 1. Jänner bis 18. Dezember 2017 auswerten lassen und präsentieren das überraschende Ergebnis.

Top-20 Besuchermagneten in Österreich 2017 Rang Film Verleih Starttermin Besucher im Zeitraum 1 Fack Ju Göhte 3 Constantin 26.10.17 530.277 2 Ich - Einfach unverbesserlich 3 Universal 06.07.17 505.338 3 Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe Universal 09.02.17 456.162 4 Fast & Furious 8 Universal 13.04.17 441.411 5 Die Schöne und das Biest Disney 16.03.17 399.531 6 Baywatch Const/PPI 01.06.17 339.621 7 Stephen Kings ES Warner Bros 29.09.17 331.714 8 Pirates of the Caribbean 5 – Salazars Rache Disney 25.05.17 319.303 9 Guardians Of The Galaxy 2 Disney 27.04.17 291.783 10 The Boss Baby Fox 31.03.17 267.517 11 Wilde Maus Filmladen 17.02.17 260.802 12 Bullyparade - Der Film Warner Bros 17.08.17 238.090 13 Thor - Tag der Entscheidung Disney 31.10.17 209.404 14 Bad Moms 2 Const/Tobis 09.11.17 203.880 15 La La Land Const/STCanal 13.01.17 191.098 16 Cars 3 – Evolution Disney 28.09.17 184.754 17 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf Sony 07.04.17 184.558 18 Star Wars VIII: Die letzten Jedi Disney 14.12.17 180.689 19 Why Him? Fox 13.01.17 166.564 20 Plötzlich Papa! Const/Tobis 05.01.17 159.436

Animation, Komödien und Dwayne „The Rock“ Johnson

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, diese Liste pickt allerdings und verdeutlicht, wie Herr und Frau Österreicher Kino erleben. Daraus geht hervor, dass Komödien immer noch das beliebteste Genre ist, und sowohl deutsche Produktionen (‚Fack Ju Göhte 3‘) wie auch internationaler Klamauk (‚Bad Moms 2‘) gerne angesehen wird. Spitzenreiter bei den Verleihern ist in unserer Top-20-Liste Disney mit sechs Filmen, dicht gefolgt von Constantin mit fünf Filmen.

Vier Animationsfilme haben es ebenfalls ins Ranking geschafft, auf Platz 2 vorhersehbarerweise die Minions aus ‚Ich – Einfach unverbesserlich 3‘. Daneben dominieren die Genres „Action“, und „Abenteuer“, einziger Ausreißer ist der Horrorfilm ‚Stephen Kings ES‘.

Mit gleich zwei Filmen im Ranking vertreten ist Dwayne „The Rock“ Johnson: ‚Fast & Furious 8‘ und ‚Baywatch‘. So grundverschieden die beiden Filme sind, gibt sich auch der Schauspieler, der sowohl in ernsten Actionern, wie auch in seichten Komödien funktioniert. Gute Nachricht für alle Fans: Sein ‚Jumanji‘-Sequel startet kommenden Donnerstag in den Kinos, 2018 folgen mindestens drei weitere Filme mit und von ihm (‚Rampage‘, ‚Skyscraper‘ und ‚Fighting with My Family‘).

Josef Hader rettet die österreichische Ehre

Als einziger Austro-Film im Österreich-Ranking ist Josef Hader mit ‚Wilde Maus‘ vertreten. Michael „Bully“ Herbig – der einst mit dem ‚Schuh des Manitu‘ den erfolgreichsten Film Österreichs ablieferte (gemessen an der Einwohnerzahl war der Streifen mit 2,091 Mio. Besuchern in Österreich noch erfolgreicher als in Deutschland!) – gelingt im 2017-Ranking nicht einmal der Einzug in die Top-10: ‚Bullyparade - Der Film‘ schafft es „nur“ auf Platz 12.