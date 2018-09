Zum Start des Eurovisionsformats ‚Ich weiß alles!‘ (8. September um 20.15 Uhr auf ORF eins) fragt TV-MEDIA: Wie gut ist es um die Samstagabendshow bestellt?

Ich weiß alles!

© Sender

Die Koproduktion von ORF, ARD und SRF setzt aufs Quiz, ein Genre, das stabile Quoten bringen kann. Ob die Version mit Promis als Experten funktioniert, wird sich zeigen. Drei Folgen. >> Sa., 8.9., ORF eins (20.15 Uhr)

Time Battle

© Sender

Eigentlich will ProSieben den Samstaghauptabend nur mit Shows bespielen, zumindest bis Weihnachten. Doch das neue Spieleformat floppte, nur 600.000 Deutsche und 90.000 Österreicher schauten zu. >> Abgesetzt!

Einstein Junior – Deutschlands cleverste Kids

© Sender

Das importierte US-Quiz, in dem sich Vifzacks im Sommer Max Giermanns Fragen stellten, kam nicht gut an. 1,16 Mio. Deutsche schauten zu. >> Fortsetzung fraglich!

Denn sie wissen nicht, was passiert

© Sender

Trotz bzw. in dem Fall wegen der drei Show-Kapazunder Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch (v. l.) kein Quotenhit. >> Letzte Folge am Fr., 7.9., RTL (20.15 Uhr)

Die beste Show der Welt

© Sender

Im dritten Jahr holen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (l.) für PRO 7 passable Quoten (11.8. in D: 1,19 Mio. Seher, 5,6 %MA), doch die Show verliert an Effekt. >> Sa., 29.9., ProSieben (20.15 Uhr)

Frag doch mal die Maus

© Sender

Zwar musste die Sommerausgabe der Show mit 2,98 Mio. den Tiefstwert hinnehmen, doch 14,5 % MA können sich sehen lassen. Und: Keine Primetime-Sendung lief am 4.8. besser. >> Dezember

Die versteckte Kamera

© Sender

Steven Gätjen legte 2016 die Promi-Show neu auf, harte Kritiken folgten. Die Adaptionen 2017 verbesserten die Zahlen (13,1 % MA). Mal schauen, was 2018 bringt, drei Folgen ab >> Sa., 15.9., ZDF (20.15 Uhr)

Schlag den Henssler

© Sender

Ex-TV-Koch Steffen Henssler und Moderator Elton in der Krise: Was einst beim Publikum zog (bis zu vier Millionen Seher), sank zuletzt auf 960.000 (in Ö auf 81.000). Offiziell geht’s weiter. >> Sa., 22.9., ProSieben (20.15 Uhr)

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell

© Sender

Seit Frühjahr 2017 ist auch der ORF beim Kind-Erwachsenen-Duell mit an Bord. Vergangenen Samstag (1.9.) schauten bei uns 451.000 zu. >> SA., 3.11., ORF eins (20.15 Uhr)

Hirschhausens Quiz des Menschen XXL

© Sender

Normalerweise läuft das Körperquiz donnerstags, seit 2017 auch als 180-Min.-Version am Samstag. Im April mit 122.000 Ö-Sehern und 3,4 Mio. in Deutschland. >> Sa., 22.9., ARD (20.15 Uhr)

Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank

© Sender

Daniel Hartwich testet das Wissen prominenter „Schüler“. Das lockte im Sommer mäßige 1,6 Mio. Seher vor die Kameras. Ob’s im Herbst besser läuft? >> Sa., 8.9., RTL (20.15 Uhr)

Gefragt – Gejagt XXL

© Sender

Normalerweise treten bei Alexander Bommes Normalos wochentags gegen ein Superhirn an. Unregelmäßig kommt ein Promi-Special, das zuletzt in der ARD 11,4 % MA erzielte. >> Termin offen!

Das Spiel beginnt

© Sender

Zwei-bis dreimal pro Jahr geht Johannes B. Kerner mit seiner Familienshow on air, zuletzt mit nachlassendem Erfolg. Wie geht’s weiter? Derzeit werden sportliche, talentierte Kinder gesucht. >> Termin offen!

Verstehen Sie Spaß?

© Sender

Die Entscheidung, die 1980er-Show neu zu beleben, wird belohnt. Der ORF zeigt die Show nach 20 Jahren seit 14. April (437.000 Seher, 18 % MA) wieder. >> Sa., 27.10., ORF eins (20.15 Uhr)

Wer weiß denn sowas XXL

© Sender

Auch das Trio Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton (v. l.) schaffte es vom werktäglichen Vorabend in die Samstags-Primetime. Zuletzt im Juli mit guten 4,6 Mio. Sehern. >> Sa., 29.9., ARD (20.15 Uhr)