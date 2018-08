Die 10 ausgefallensten ,Tatort‘-Episoden

Am 5. August flimmert ein besonderer ‚Tatort‘-Fall über die Bildschirme: Die komplette Episode kommt ohne einen einzigen Kameraschnitt aus! Nicht das erste „Experiment“ bei der kultigen Krimireihe. Doch kommen solche Folgen beim Publikum gut an? Wir haben die 10 ausgefallensten Fälle für Sie zusammengetragen und bewertet.

Mit dem ‚Tatort‘-Fall ‚Die Musik stirbt zuletzt‘ feiert am 5. August um 20.15 Uhr wieder eine experimentelle Episode ihre Premiere auf ORF 2 bzw. in der ARD. Das Besondere diesmal: Der Fall wurde in Echtzeit gedreht, kommt also ohne einen einzigen Kameraschnitt aus!

Quoten-Flops: Nur mehr zwei ‚Tatort‘-Experimente im Jahr

Vergangenen Herbst verkündete ARD-Fernsehfilm-Koordinator Jörg Schönenborn, man wolle die Zahl an betont unkonventionellen ‚Tatort‘-Krimis zurückfahren und in Zukunft nur mehr zwei Experimente pro Jahr produzieren – nicht zuletzt aus Quotengründen. So etwa fiel der überwiegend in Mundart gedrehte Impro-Fall ‚Babbeldasch‘ 2017 beim Publikum durch, und auch wenn Ulrich Tukur in schrägen 90-Minütern wie dem Shakespeare-esken ‚Im Schmerz geboren‘ als Kommissar Murot im Einsatz ist oder Til Schweiger als Hamburger LKA-Raubein Nick Tschiller für laute Action sorgt, bleibt das Publikum aus.

Die zehn ausgefallensten Folgen im Check

Wir haben die zehn schrägsten, kontroversesten und ärgerlichsten Episoden aus fast 50 Jahren ‚Tatort‘-Geschichte für Sie zusammengetragen – und bewerten die Fälle mit Punkten von 0 (schlecht) bis 4 (sehr gut).

‚Tote Taube in der Beethovenstraße‘ (1973)

© Archiv

Trotz Hollywood-Regie (Sam Fuller) eine mühsame Sache, mit schräger Kamera und Musik, Ermittler Kressin (Sieghardt Rupp) ist nach fünf Minuten weg. / WERTUNG: 1 von 4

‚Duisburg-Ruhrort‘ (1981)

© Archiv

Der Einstand Götz Georges als Rüpelbulle Horst Schimanski – Medien forderten seinerzeit seine Absetzung. Mittlerweile ein Stück ‚Tatort‘-Geschichte. / WERTUNG: 3 von 4

‚Tod im All‘ (1997)

© Archiv

Krimi meets Sci-Fi in diesem schön schrägen Ludwigshafener Fall, in dem Ulrike Folkerts Gaststar Nina Hagen an ihrer Seite hat und sich am Ende ein Wasserturm als UFO entpuppt! / WERTUNG: 3 von 4

‚Außer Gefecht‘ (2006)

© Archiv

Schon vor zwölf Jahren gab es einen Echtzeit-Krimi: München-Ermittler Leitmayr (Udo Wachtveitl, l.) kriegt eine (tödliche?) Spritze injiziert, ein Wettlauf gegen die Zeit startet. / WERTUNG: 2 von 4

‚Willkommen in Hamburg‘ (2013)

© Archiv

Til Schweigers erster Auftritt als LKA-Ermittler Nick Tschiller: actionreich und blutig, wie man es im Tatort noch nicht sah – und ein Zuschauer-Hit. / WERTUNG: 3 von 4

‚Franziska‘ (2013)

© Archiv

Hinnerk Schönemann als Killer hinter Gittern, der der Assistentin (Tessa Mittelstaedt) der Kölner Kriminalisten ein grausames ‚Tatort‘-Ende beschert. Hart, lief nicht im Hauptabend! / WERTUNG: 3 von 4

‚Im Schmerz geboren‘ (2014)

© Archiv

Ulrich Tukur in einem extravagant inszenierten Fall – mit Barockmusik, 47 Toten (!) und Anleihen bei Tarantino, Shakespeare und Truffaut. Kultig! / WERTUNG: 4 von 4

‚Wer bin ich?‘ (2015)

© Archiv

Doppelbödige Folge, in der Kommissar-Murot-Darsteller Ulrich Tukur selbst unter Mordverdacht gerät! Die Grundidee ist interessant, das Krimi-Vergnügen fehlt. Maue Quote. / WERTUNG: 2 von 4

‚Babbeldasch‘ (2017)

© Archiv

Der erste Impro-Tatort – und der erste, dem TV-MEDIA null Punkte gab! Hölzerne Laiendarsteller, die meisten Dialoge im Dialekt, zäh wie Strudelteig, dazu peinliche Traumszenen. / WERTUNG: 0 von 4

‚Meta‘ (2018)

© Archiv

Verschwörungskrimi mit vielschichtigem Film-im-Film-Plot, bei dem die Macher die Grenzen von Film und Wirklichkeit verschwimmen lassen. Für Fans des Unkonventionellen. / WERTUNG: 3 von 4