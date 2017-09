Der ‚Super Toy Club‘ ist zurück bei Super RTL

Vor über zehn Jahren wurde die beliebte Kinder-Show ‚Super Toy Club‘ eingestampft, mit ihr verschwand auch Moderator David Wilms von der Bildfläche. Jetzt holt Super RTL das ehemalige Erfolgsformat zurück ins Fernsehen – und engagiert einen neuen „Commander“.

Einmal mit dem Einkaufswagerl quer durch einen Toys’R’us rennen und dabei so viel wie möglich einsacken: so sah der Traum vieler Kinder aus, die in den 90er-Jahren groß geworden sind. Hört sich materialistisch an? Schuld daran war die Spieleshow ‚Super Toy Club‘ von Sender Super RTL. Darin mussten sich Kids in überdimensionierten Geschicklichkeitsspielen messen – anschließend durfte das Gewinnerteam auf Beutezug im Spielzeuggeschäft gehen und binnen drei Minuten alles einkassieren, was nicht niet- und nagelfest war.

Commander David, wir werden dich vermissen

Bis 2006 wurden 122 Episoden ausgestrahlt, nach über zehn Jahren kehrt die Kultshow nun zurück auf die TV-Bildschirme. Während das Konzept das gleiche bleibt, wurde der Moderator „Commander David“ (David Wilms) für die Neuauflage durch den „Flomander“ (Florian Ambrosius) ersetzt. Die 15 neuen Folgen werden seit vergangener Woche immer freitags und samstags um 19.45 Uhr gezeigt. Der Neo-Moderator ist beim Sender übrigens ein alter Hase; seine Karriere begann, als es den originalen ‚Super Toy Club‘ noch gab, außerdem moderiert er bei RTL das Frühmagazin ‚Guten Morgen Deutschland‘.

Highlight der Show: Die Gewinner durften drei Minuten lang durch ein Spielzueggeschäft laufen und dabei alles einsacken, was ins Einkaufswagerl passt! Nicht selten stolperten manche Kinder vor lauter Aufregung über ihre eigenen Beine – wir können’s verstehen ;-) © Super RTL

Zurück in die 90er!

Damals wie heute lässt Super RTL in jeder Ausgabe vier Mädchen gegen vier Buben antreten, die in verschiedenen Spielrunden um die Teilnahme am sogenannten ‚Super Toy Race‘ kämpfen – eben jenem legendären Lauf, bei dem die Teilnehmer ihr Kinderzimmer mit gehörig Spielzeug auffüllen dürfen. Austragungsort der Sendung ist nach wie vor ein „Raumschiff“, von dem aus sich die Sieger später in besagten Spielzeugladen „beamen“ lassen.

Jetzt bewerben und durch’s Spielzeuggeschäft rasen

Auch das Studio-Set lässt Fans von einst nostalgisch werden, denn zum Großteil sieht alles aus wie anno dazumal. Geblieben ist etwa auch das Spiel ‚Kristallica‘ – ein Feld aus mehreren Würfeln, die einzeln mit einem XXL-Schaumstoffhammer freigeklopft werden müssen, ohne dass der große Eisberg in der Mitte umfällt. Und wem die Frage auf der Zunge brennt: Ja, Interesennten können sich für die Show bewerben! Unter diesem Formular können sich Österreicher, Deutsche und Schweizer anmelden. Einziger Haken: Man muss zwischen 8 und 12 Jahre jung sein. Verdammt …