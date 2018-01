‚Der Sex Pakt‘: John Cena als überfürsorglicher Papa!

WWE-Star John Cena baut seine Filmkarriere weiter aus und beschert dem österreichischen Kinopublikum ab 12. April mit der herrlich schrägen Komödie ‚Der Sex Pakt‘ garantiert etliche Lacher. Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier.

Bodybuilder und ehemalige Wrestling-Stars, die es in die Filmbranche verschlägt, gibt es nicht erst seit heute: Hulk Hogan (‚Mr. Nanny‘), Arnold Schwarzenegger (‚Terminator‘), Dwayne Johnson (‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘) und Dave Bautista (‚Guardians of the Galaxy‘) sind nur einige der WWE-Profis, die sich auch in Filmen und Serien einen Namen machen konnten – und für Hollywood reichlich Geld in die Kinokassen schwappen. Auch John Cena zählt zu diesem Bunde – er übernahm zuletzt die Synchronstimme für den Bullen ‚Ferdinand‘ und bewies in ‚Sisters‘ (2015), ,Dating Queen‘ (2015) und den beiden ‚Daddy’s Home‘-Streifen, dass er ein echter Scherzbold ist.

Leslie Mann, Ike Barinholtz und John Cena „cockblocken“ ihre Töchter

Der 40-Jährige hat Sinn für Humor und gibt in seinen Filmen gerne die unbeholfene Dodel-Figur, womit er herzensgut rüberkommt und auch weibliche Zuseher abholen kann – die seine damalige Kampfsport-Karriere mit Sicherheit nicht verfolgt haben. Nun meldet er sich mit der Komödie ‚Der Sex Pakt‘ zurück und mimt darin einen alleinerziehenden Vater. Zum Inhalt: Das „erste Mal“ am Tag des Abschlussballs – drei Mädchen schließen einen Pakt, denn sie können „es“ nicht erwarten. Doch leider haben sie die Rechnung ohne ihre überfürsorglichen Eltern gemacht. Die bekommen nämlich zufällig Wind davon und starten umgehend eine unbeholfene, überaus chaotische und absolut bizarre Nacht-und-Nebel-Aktion, um den Plan ihrer Kinder zu vereiteln. Das sogenannte „Cockblocken“ (deutsch: „Schwanz-Blockieren“; jemanden davon abhalten, Sex zu haben) findet sich auch im englischen Originaltitel wieder: ‚Blockers‘.

‚Der Sex Pakt‘ – Red Band Trailer © Video: YouTube

Der Trailer lässt zwar vermuten, dass der Film dämlich hoch zehn ist, aber seien wir uns ehrlich: Hierzulande greift das Motto „Umso derber, desto besser!“, wie man etwa an ‚Baywatch‘ sieht (der es u. a. in die Top 10 der erfolgreichsten Kinofilme Österreichs 2017 geschafft hat). Ob die Österreicher bereits ready für das Potenzial von Cena und Barinholtz sind, wissen wir zwar nicht, Fakt ist jedoch, dass die beiden in der Szene bereits gefeierte Comedyhelden sind. Dwayne „The Rock“ Johnson sollte sich jedenfalls schon einmal warm anziehen.