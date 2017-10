Während eines American-Football-Spiels in Chicago wurde in der Nacht von 9. auf 10. Oktober der erste offizielle Trailer zur achten ‚Star Wars‘-Episode präsentiert. Auf den Start des Films müssen Fans nicht mehr lange warten: ‚Die letzten Jedi‘ läuft am 14. Dezember in den österreichischen Kinos an!

In der Halbzeitpause eines American-Football-Spiels bewarb der Disney-Konzern Montagnacht den anstehenden ‚Star Wars‘-Ableger ‚Die letzten Jedi‘. Bereits im Vorfeld gab es großen Wirbel, denn Regisseur Rian Johnson twitterte eine Warnung: „Wenn Sie 100 Prozent sauber in den Film gehen wollen, schauen Sie den Trailer nicht!“ – Leichter gesagt als getan, immerhin sitzen Fans seit Monaten wie auf Nadeln, und bekanntlich wird jedes noch so kleine Infohäppchen in den sozialen Medien groß aufgebauscht. Es gibt sozusagen kein Entrinnen. Um also den Spoilern von Fremden zu entgehen, entschlossen wir uns dazu, den Trailer zu begutachten.

Entscheiden Sie selbst: Trailer schauen oder nicht …

Selbiges Erlebnis wollen wir Ihnen an dieser Stelle gewähren und werden NICHTS dazu verraten – nicht, wer darin vorkommt, nicht, worum es geht, auch nicht, welche Figuren sich möglicherweise verbünden. Entscheiden Sie einfach selbst – den Trailer gibt es hier. Möge die Macht mit Ihnen sein!

‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ – Offizieller Trailer © Video: YouTube

‚Star Wars – Episode VIII: Die letzten Jedi‘ startet am 14. Dezember in den österreichischen Kinos.