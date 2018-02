‚Deadpool 2‘: Neuer Trailer, neues Poster, neue Homepage!

Der Kinostart von ‚Deadpool 2‘ rückt immer näher – am 17. Mai gibt es das heißersehnte Wiedersehen mit dem „Söldner mit der großen Klappe“. Passend dazu gibt es jetzt einen neuen Trailer, der voll und ganz auf Josh Brolins Figur Cable zugeschnitzt ist, ein lustiges Poster, sowie eine Homepage für wahre Fans.

Mit der Filmadaption des Marvel-Comics ‚Deadpool‘ ist 20th Century Fox 2016 ein ganz großer Coup gelungen: rund 783 Millionen US-Dollar schwappte das blutige Antihelden-Spektakel in die globalen Kinokassen! Im Vergleich zu den ‚Avengers‘ und Co, setzten Regisseur Tim Miller und Produzent Ryan Reynolds (er spielt übrigens auch die Titelrolle) beim „Söldner mit der großen Klappe“ besonders viel Wert auf Authentizität. Das bedeutet: literweise Filmblut und jede Menge Schimpfwörter. Die Folge war das erste R-Rating (entspricht hierzulande einer Freigabe „ab 16 Jahren“) für eine Marvel-Produktion.

Neuer Trailer mit Cable ist endlich da!

Nicht minder zimperlich soll es in der Fortsetzung zugehen, die am 17. Mai in Österreich anlaufen wird. Darin bekommen Fans auch endlich die Figur des Cable (Josh Brolin) zu sehen – ein nicht unwichtiger Sidekick des Hauptdarstellers (TV-MEDIA berichtete). Ihm wurde jüngst ein eigener Trailer gewidmet, der in gewohnter Manier nur so von bösen Seitenhieben (u. a. auf das Special-Effects-Fiasko beim DC-Superheldenfilm ‚Justice League‘) übergeht. Wie unschwer zu erkennen ist, wird dabei auch der Pixar-Animationsfilm ‚Toy Story‘ auf die Schaufel genommen.

‚Deadpool 2‘ - „Cable“ Trailer © Video: YouTube

Auch ein neues Poster wurde veröffentlicht. Darin badet Deadpool in einem Hagel von Patronenhülsen – ganz offensichtlich eine Anspielung auf den Klassiker ‚Flashdance‘ (1983 mit Jennifer Beals und Michael Nouri).

Deadpool (r.) nimmt sich ein Beispiel am Tanzfilm-Klassiker ‚Flashdance‘ (1983) © Archiv / 20th Century Fox

Wem das nicht genug ist, der sollte auch einmal auf der brandneuen Homepage deadpoolcore.com vorbeisurfen. Dort sollen die Fans schon bald exklusive Inhalte zu sehen bekommen, mit denen sie sich auf ‚Deadpool 2‘ einstimmen können. Aktuell gibt es neben einem FAQ allerdings nur das neue Poster zum Film.