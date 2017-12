Austro-Regisseur David Schalko (u. a. ‚Aufschneider‘ und ‚Braunschlag‘) setzt für RTL Crime in Kooperation mit dem ORF und Superfilm eine Serien-Adaption von Fritz Langs Klassiker ‚M – Eine Stadt sucht einen Mörder‘ um.

Als sechsteilige Miniserie wird Austro-Regisseur David Schalko (zuletzt ‚Altes Geld‘) den Fritz-Lang-Klassiker ‚M – Eine Stadt sucht einen Mörder‘ adaptieren und inszenieren. Beim Drehbuch der ersten RTL-Crime-Eigenproduktion wird er von Evi Romen (‚Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit‘) unterstützt. Bei der Umsetzung soll offenbar nicht gepatzt werden: Ein 100-köpfiges Ensemble soll die Produktion umfassen, darunter bekannte Schauspieler und Persönlichkeiten wie Moritz Bleibtreu, Udo Krier, Verena Altenberger, Bela B (Schlagzeuger und Sänger der Kult-Band ‚Die Ärzte‘), Christian Dolezal, Lars Eidinger, Michael Fuith, Christoph Krutzler, Gerhard Liebmann, Dominik Maringer, Johanna Orsini-Rosenberg, André Pohl, Sophie Rois und Julia Stemberger.

Deutsche Kinoklassik als Serie neu aufgesetzt

Anfang 2018 soll in Wien die erste Klappe fallen. Die Vorlage aus dem Jahr 1931 zählt als Meilenstein in unseren Breitengraden und war einer der ersten deutschen Tonfilme! Im Zentrum der Serie steht die Geschichte einer Stadt, in der sich eine Reihe von Kindermorden ereignet und wie sich diese auf die Schichten der Gesellschaft auswirken. Die Kriminalfälle werden in der Presse ausgeschlachtet, die Polizei ist machtlos und die Politik hat ein Problem, wobei der Innenminister eine Chance wittert und auch die Unterwelt tätig wird. Es gilt den Kindermörder zu fassen, damit die normalen Verbrechern weitergehen können.