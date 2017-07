Obwohl ‚Wonder Woman‘ derzeit noch in den Kinos gespielt wird, spitzen die Fans schon ganz ungeduldig auf eine Fortsetzung. Nun wurde tatsächlich bereits ein Startdatum für ‚Wonder Woman 2‘ verraten – und es wird wohl ein Weihnachtsgeschenk.

Vergangenes Wochenende verkündete Warner Bros. auf der Comic-Con, welche Projekte die nächsten Jahre umgesetzt werden sollen. Dazu gehört auch ‚Wonder Woman 2‘, doch bei der weltgrößten Comicmesse in San Diego wurde noch kein Startdatum genannt. Wie Deadline berichtet, wurde nun bekannt gegeben, dass die Fortsetzung am 13. Dezember 2019 auf die Leinwand kommen soll!

‚Wonder Woman‘-Fortsetzung kommt im Dezember 2019

Da müssen sich die Fans wohl noch eine ganze Weile gedulden, doch als verfrühtes Weihnachtsgeschenk eignet sich der Film um die beliebte Superheldin mit Sicherheit. Obwohl ‚Wonder Woman‘ noch in den Kinos läuft, gehört der Film bereits zu den erfolgreichsten des Jahres und konnte sogar ‚Guardians of the Galaxy Vol. 2‘ überholen.

Ein Regiessuer für das Sequel steht noch aus, fix ist jedoch, dass sich Gal Gadot wieder die Rüstung der Titelheldin überstreifen wird. Davor kann man sie ab 19. November diesen Jahres im DC-Actioner ‚Justice League‘ bestaunen.