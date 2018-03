Wir sehen einen Film oder eine Serie und erkennen einen Schauspieler. Wir kramen in unserem Gedächtins, das ist doch der aus ... Jared Harris ist einer von diesen Mimen, die wir schon zigmal gesehen haben - vielleicht ohne, dass wir es wissen. Dabei hat der Mann eine imposante Karriere hinter (und wohl auch noch vor) sich. Das sind die vergangenen, aktuellen und zukünftigen Projekte von Jared Harris.

Jared Harris kennen ‚The Crown‘-Fans als Vater von Elizabeth. Bald tritt er auch als Francis Crozier in der Serie ‚The Terror‘ auf Amazon Prime in Erscheinung

In ‚The Crown‘ ist Harris als King George VI zu sehen © Netflix

In der AMC-Horrorserie nach einem Buch von Dan Simmons, strandet der Kaptain der Terror, Crozier, in den Eismassen der Antarktis.

Ab 27. März ist Harris im AMC-Horror ‚The Terror‘ zu sehen © AMC

Gut, wir kennen das Gesicht und jetzt auch den Namen. Doch woher kennen wir den 56-jährigen Briten noch? Da war doch was mit einer Brille und einem Anzug. Genau! In Mad Men hatte Harris eine großartige Rolle. Da spielte er Lane Pryce, den britischen Finanzexperten, der zu Sterling Cooper stößt.

Natürlich! Das ist ja Lane Pryce, der britische Finanzmanager aus Mad Men © AMC

Doch da gibt es noch mehr. Seit 1989 ist Harris im Filmbusiness und hat in fast 50 Filmen und Serien mitgespielt. Er gilt als schauspielerisches Chamäleon. Diese Eigenschaft ist mehr aus der Not geboren, als Kalkül. Harris selbst sagte mal, dass er sich immer für „normale“ Rollen beworben hätte, doch niemand wollte ihn. Also konzentrierte er sich auf freakige, extravagante Charaktere. Wie etwa der Ingenieur von Basher in Ocean’s Twelve (im Bild der Typ mit Brille).

In Ocean’s Twelve spielt Harris Bashers Ingenieur © Warner Bros.

Auch ‚Fringe‘-Fans werden sich an Harris als David Robert Jones erinnern und in ‚Expanse‘ tritt er als Anderson Dawes in Erscheinung.

In Fringe – Grenzfälle des FBI spielt Harris David Robert Jones, einen Kultanführer © Warner Bros.

Und dann wäre da noch die ‚Sherlock Holmes‘-Verfilmung von Guy Ritchie aus dem Jahr 2011, in der Harris als Doctor Moriarty seinem Erzfeind Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) das Leben schwer macht.

In ‚Sherlock Holmes: A Game of Shadows‘ gab Harris den Professor James Moriarty © Warner Bros.

Damit aber nicht genug, auch in weiteren großen Hollywood-Titeln wie ‚Der seltsame Fall des Benjamin Button‘ hatte Harris seine Auftritte. Eine schöne Zusammenfassung mit Filmszenen gibt es hier:

Video mit Jared Harris irren Filmrollen in Benjamin Button, Far and Away, Natural Born Killers & Co