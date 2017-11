Als Fortsetzung des 80er-Kinoklassikers ‚Das Boot‘ produziert der Pay-TV-Sender eine 8-teilige Eventserie. TV-MEDIA war am Set in La Rochelle in Frankreich dabei.

Normalerweise sind die mächtigen deutschen U-Boot-Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg im französischen La Rochelle militärisches Sperrgebiet und für Zivilisten tabu. Anfang November herrscht dort freilich rege Betriebsamkeit. Der Grund: Der Beton-Koloss dient als Kulisse für eines der Prestigeprojekte von Sky.

Im Zweiten Weltkrieg konnten bis zu zehn U-Boote in der Bunkeranlage von La Rochelle anlegen, für den Boot-Dreh wurde ein Liegeplatz reaktiviert.

Gemeinsam mit Bavaria Fiction und der amerikanischen Sonar Entertainment realisiert der Abosender dort einen Teil der WK-II-Serie ‚Das Boot‘, die zeitlich an die Ereignisse des gleichnamigen Kinoerfolgs von 1981 anknüpft und Ende 2018 bei Sky Premiere hat.

Ein U-Boot mit Hollywooderfahrung

Hauptrollen in dem 26,5 Mio. Euro teuren Achtteiler spielen Tom Wlaschiha (‚Game of Thrones‘), Lizzy Caplan (‚Masters of Sex‘) und Rick Okon (‚Tatort‘). Der wahre Star ist aber ein 67 Meter langer, sechseinhalb Meter breiter und 240 Tonnen schwerer Nachbau eines deutschen U-Boots der Klasse VII C.

Diese Replika, die im Kriegsthriller U-571 vor 17 Jahren bereits zu Hollywoodehren kam, auf Malta renoviert wurde und an Bord eines Spezialschiffes nach La Rochelle „reiste“, sorgt dafür, dass ‚Das Boot‘ weit weg von einem CGI-Spektakel bleibt; der Computer kommt in erster Linie beim Kreieren von Tauchsequenzen zum Einsatz, denn unter Wasser ist mit dem „grauen Riesen“ nichts anzufangen.

Bei unserem Besuch wird stundenlang und immer wieder das Auslaufen aus der Hafenanlage gefilmt, den Takt gibt dabei ein Österreicher vor. Andreas Prochaska (‚Das finstere Tal‘, ‚Maximilian‘) zeichnet für die Regie verantwortlich, wobei sein Arbeitsplatz an diesem 47.

Drehtag entweder direkt am U-Boot oder auf einem Begleitboot ist. Wir sehen den 52-Jährigen erst, als er nach Drehschluss gegen 18.00 Uhr, sichtbar müde, wieder Land betritt.

TV-MEDIA-Redakteur David Schoof beim Dreh von ‚Das Boot'

Auch am Kai, an dem sich das Boot entlangbewegt (mehr als neun Knoten sind nicht drin), tut sich einiges: Komparsen in historischen Uniformen und Crewmitglieder - alles in allem tun beim La-Rochelle-Dreh rund 350 Männer und Frauen Dienst - sind unterwegs, mehr oder weniger hektisch, je nachdem, ob gerade eine weitere Szene vorbereitet wird oder pausiert werden darf.

Schon Spielberg drehte hier. In der Bunkeranlage selbst, in der technisches Equipment und Requisiten wie die erstaunlich echt wirkenden, aus Kunststoff nachgebauten Torpedos lagern, herrscht eine seltsam gedrückte Stimmung.

Die Geräusche von draußen werden durch die meterdicken Betonwände gedämpft, das Licht ist schwach, die Luft leicht modrig, und wo man hinsieht, liegt Vogelkot. Allerdings wurden die Tauben, die das Kriegsrelikt längst in Beschlag genommen haben, durch künstliche Kreischtöne vertrieben.

Beim TV-MEDIA-Setbesuch wird das Auslaufen aus der Hafenanlage mehrfach gefilmt

Jedenfalls ist man froh, wenn man wieder im Freien ist, trotz der steifen Brise, die an der Atlantikküste weht. Anfang der 1980er wurde hier übrigens nicht nur für den Kinofilm ‚Das Boot‘ gedreht, sondern auch für Steven Spielbergs Abenteuer ‚Jäger des verlorenen Schatzes‘, das an diesem Tag - reiner Zufall! - im französischen Fernsehen läuft.

Ob Sky sein „Baby“ nach der Erstausstrahlung ans Free-TV verkaufen wird, steht noch in den Sternen. Fix ist dafür, wie die Großproduktion weitergeht. Nach Innenaufnahmen in München und Prag (wo die Szenen im Boot gefilmt werden) reist die Crew im ersten Quartal 2018 zwecks Außendreh nach Malta. Dort steht u. a. ein 90 x 100 m großer Meerwassertank zur Verfügung und es wird zusätzlich mit einem „Mock-up“ gearbeitet, einem halben U-Boot-Modell. Man darf gespannt sein, ob die Handlung - die Sky noch nicht verraten will - dem technischen Aufwand gerecht wird.