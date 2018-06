‚Dark‘: Drehbeginn der zweiten Netflix-Staffel

Seit Montag, 25. Juni, rollen bei Netflix wieder die Kameras: Die Dreharbeiten für die zweite Staffel des deutschen Netflix-Überraschungshits ‚Dark‘ haben begonnen. Mit dabei ist auch ein Schauspieler, den man zuletzt 2014 in der RTL-Fremdschäm-Show ‚Dschungelcamp‘ sah.

Der Nachschlag zur international hochgelobten Mystery-Serie wird in Berlin und Umgebung gedreht, abermals soll die zweite Staffel acht Episoden zu je 60 Minuten Laufzeit haben. Netflix gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass die Serienentwickler Jantje Friese und Baran bo Odar vertraglich an das Projekt gebunden sind, und damit auch für die zweite Season verantwortlich zeichnen werden.

‚Dschungelcamp‘-Wüterich ergattert Hauptrolle

Neu in der zweiten Staffel dabei ist Schauspieler Winfried Glatzeder (‚Die Legende von Paul und Paula‘). Der 73-jährige gebürtige Pole – der zuletzt in der achten Staffel des RTL-Formats ‚Dschungelcamp‘ (2014) „glänzte“ – soll den gealterten Polizisten Ulrich Nielsen darstellen, der in der ersten Staffel von Oliver Masucci (‚Er ist wieder da‘) gespielt wurde. Auch Sandra Borgmann (‚Radio Heimat‘) und Sylvester Groth (‚In Zeiten des abnehmenden Lichts‘) gehören zum künftigen Cast um Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari und Oliver Masucci.

Winfried Glatzeder und Angelica Domröse im Film ‚Die Legende von Paul und Paula‘ (1973) – einem der erfolgreichsten Filme der DDR © Icestorm Distribution GmbH

Ein genauer Starttermin der zweiten ‚Dark‘-Staffel steht noch nicht fest. Da Streaming-Riese Netflix aber bekanntlich einen Jahres-Turnus anstrebt und der Serienauftakt im Dezember 2017 stattfand, ist es wahrscheinlich, dass die neuen Folgen ab Dezember diesen Jahres ausgestrahlt werden.