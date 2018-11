Cineasten, die in der nächsten Zeit ihre DVD- oder Blu-ray-Sammlung ausbauen wollen, dürfen sich auf die kommende Woche freuen: Der Cyber-Monday steht wieder ins Haus und Amazon widmet dem Schnäppchen-Tag jetzt sogar eine ganze Woche! Zahlreiche Serienboxen, Filmklassiker und Special-Editions erfreuen die Herzen von Filmfreunden und Serienjunkies.

Weihnachtseinkäufe ganz ohne Menschenmassen und Parkplatzsuche? Online-Schnäppchenjäger vertrauen schon seit Jahren auf Cyber-Monday- und Black-Friday-Deals, aber auch Film- und Serienfreunde, die vielleicht ihre Sammlung um das ein oder andere cineastische Schmanker’l erweitern wollen, werden zu dieser Jahreszeit fündig. Erste Anlaufstelle für diese Taktik sind natürlich die Angebote von Amazon, bei denen vom längst verschollenen Klassiker bis hin zur extravaganten Sammleredition so gut wie jedes Material zu haben ist.

Cyber-Monday-Week und Black Friday: Was ist der Unterschied?

Der Black Friday ist für den stationären Handel in den USA, aber immer mehr auch in Europa, der größte Einkaufs– und Schnäppchen-Tag des Jahres.

Seit 2005 weichen Schnäppchenjäger aber verstärkt auf Onlineshops aus, um sich die besten Schnäppchen zu sichern – in diesem Jahr wurde der Begriff „Cyber Monday“ geprägt.

Das bekannteste und auch größte Online-Shopping-Portal ist ganz klar amazon.com. Laut Amazon wurden in der Vorweihnachtszeit 2017 zwischen Thanksgiving und dem Cyber Monday (= die „Cyber-Monday-Week“) ca. 140 Millionen Produkte weltweit bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen über Amazon bestellt.

Los geht die Amazon-Schnäppchenjagd am 19. November mit der Cyber-Monday-Woche und mehr als zehntausend Deals – darunter auch zahlreiche Angebote zum Thema Film und Fernsehen* . Der Black Friday findet heuer am 23. November 2018 statt, das grande finale bildet schließlich der Cyber Monday am 26. November 2018.

Auf welche Angebote können Sie sich freuen?

Die genauen Deals der Cyber-Monday-Woche wird Amazon erst kurz vor Start veröffentlichen. Neben zahlreichen Technik-Angeboten (darunter Smartphones und Laptops) wird es auch 2018 wieder etliche Schnäppchen rund ums Thema Film und Fernsehen geben und auch das ein oder andere Sammlerstück zu reduzierten Preisen den Besitzer wechseln. Sogenannte „Angebote des Tages“ finden sich auf einer Unterseite. Diese Angebote wechseln täglich um Mitternacht und sind jeweils 24 Stunden online bzw. solange verfügbar wie der Vorrat reicht. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um bekannte Marken und hochwertige Produkte mit deutlichem Preisnachlass.

Zusätzlich werden zwischen 06.00 Uhr und 19.45 Uhr im 5-Minuten-Takt sogenannte „Blitzangebote“ online gestellt, die jeweils für maximal sechs Stunden verfügbar sind. Diese Blitzangebote gehen bis zu 24 Stunden vorab online und können mit dem Filter in Kürze eingesehen werden (Hier finden Sie die aktuellen Amazon-Blitzangebote*). Bei den Blitzangeboten sind auch vermehrt unbekannte, günstigere Marken zu finden.

