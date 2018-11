Cyber-Monday-Woche: Die 20 besten DVD-Boxen im Angebot!

Vom 19. bis 26. November findet beim Online-Versandhaus Amazon die Cyber-Monday-Woche statt (hier gibt es eine genauere Erklärung dazu). Cineasten, die ihre DVD- oder Blu-ray-Sammlung ausbauen wollen, dürfen sich die Angebote aus der Kategorie Film und Fernsehen* natürlich nicht entgehen lassen! Wir haben die 25 besten Box-Sets gekürt und dabei natürlich auf Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet.

Die große Louis de Funès Collection

Sechzehn Filme, in denen Louis de Funès seinem Ruf als Grimassen schneidender Choleriker über alle Maßen gerecht wird: ob als Kunsthändler, Schuldirektor, Sportladenbesitzer, Schiffswerftbesitzer, Restaurant-Kritiker, Erfinder oder Fabrikant – immer scheint sich die Welt, allen voran die eigene Familie, dazu verschworen zu haben, ihn zur Weißglut zu bringen. Und selbst die Außerirdischen wollen nicht wirklich nach seiner Pfeife tanzen …

Die Eberhofer Triple-Box

Rita Falks Eberhofer-Romane sind längst Kult, auch in den Kinos funktionieren Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) prächtig. Die Triple-Box beinhaltet die Filme Dampfnudelblues (2013), Winterkartoffelknödel (2014) und Schweinskopf al dente (2016). Ein Muss für Fans der urigen Filmkost!

Fack Ju Göhte 1-3 Fan Box

Alle drei Teile der erfolgreichsten deutschen Kinofilmreihe aller Zeiten in einer Box! Dazu eine Bonus Disc mit rund 197 Minuten, bis jetzt nur auf Blu-ray veröffentlichtem Bonusmaterial. Erlebe neben vielen Outtakes und nicht verwendeten Szenen beliebte Formate wie „Chantals Klassiker" oder „Larissa fragt nach" erstmalig auf DVD.

Fluch der Karibik 1-5 Collection

Johnny Depp als schusseliger Pirat Captain Jack Sparrow ist längst zum Kinokult geworden. Dieser Sammler beinhaltet alle fünf bisherigen Teile Fluch der Karibik (2003), Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 (2006), Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt (2007), Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten (2011) und Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (2017).

Pitch Perfect Trilogie

Erlebe noch einmal die besten Momente mit deinen Lieblings-Pitches: Die dreifache Dosis Spaß, Abenteuer, Missgeschicke und Musik!

Die Tribute von Panem – Complete Collection

Die Gesamtedition beinhaltet die Filme The Hunger Games (2012), Catching Fire (2013) sowie Mockingjay Teil 1 (2014) und Teil 2 (2015): Im Mittelpunkt stehen Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) und die Geschichte ihres Weges von einem jungen Mädchen, das zunächst nur sich und ihre Familie retten will, über eine widerwillige Rebellenheldin hin zu einer zu allem entschlossenen Anführerin. Zusammen mit ihren Gefährten Gale (Liam Hemsworth) und Peeta (Josh Hutcherson) kämpft sie für eine gerechte Gesellschaft und die Befreiung vom tyrannischen Kapitol um Präsident Snow (Donald Sutherland).

Jurassic World 1 + 2 Collection

Eine der größten Kino-Erfolgsgeschichten aller Zeiten geht in die nächste Runde: 1993 öffnete Steven Spielberg die Pforten des Jurassic Park, in dem Menschen mit zum Leben erweckten Dinosauriern auf Tuchfühlung gehen konnten. So zumindest der Plan, denn noch vor der Einweihung des Abenteuerspielplatzes sorgten ein Tyrannosaurus Rex und jede Menge wilder Dinos für Angst und Schrecken in den Kinos. In den Jahren 2015 und 2018 wurde die Reihe weitererzählt – die Teile Jurassic World und Jurassic World: Das gefallene Königreich gibt es in dieser Doppelbox zu erstehen.

Eis am Stiel Box (Teil 1-8)

Zwischen 1978 und 1988 rockten, schmusten, alberten und sexelten sich Yftach Katzur, Jonathan Sagall, Zachi Noy & Co durch acht Eis am Stiel-Filme: Die ersten beiden hatten tatsächlich so etwas wie American Graffiti-Qualität, ehe die ungebrochen erfolgreiche Reihe Richtung Sex-Klamöttchen abdriftete. Die Komplettausgabe gibt es jetzt in ungeschnittener Fassung zum unschlabaren Preis!

Rocky – The Complete Saga

Syvester Stallone in der Rolle seines Lebens: Die Rocky-Saga zeigt den kometenhaften Aufstieg und tiefen Fall des drittklassigen Berufboxers Rocky Balboa. Bis heute unvergessen sind seine legendären Kämpfe gegen Apollo Creed (Carl Weathers), Clubber Lang (Mr. T) und die russische Kampfmaschine Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Bud Spencer & Terence Hill – Monster-Box Reloaded

Über die Abenteuer von Bud Spencer und Terence Hill muss man an dieser Stelle wohl keine großen Worte verlieren: Die absolut besten Filme des italienischen Kult-Duos gibt es in dieser zurecht als Monster-Box betitelten Sammlung, darunter Klassiker wie Die rechte und die linke Hand des Teufels (1970), Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle (1972), Zwei außer Rand und Band (1977), Zwei sind nicht zu bremsen (1978), Das Krokodil und sein Nilpferd (1979), Zwei Asse trumpfen auf (1981) und Zwei bärenstarke Typen (1983). Insgesamt wartet dieses Box-Set 20 Filme auf – wenn das kein schlagkräftiges Argument zum Zuschlagen ist!

Don Camillo & Peppone Edition

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges spielt sich in einem kleinen italienischen Dorf ein ebenso absurder wie witziger Machtkampf ab. Der kommunistische Bürgermeister Peppone (Gino Cervi) versucht alles, um eine moskautreue Politik zu betreiben. Das aber ruft den nicht minder schlagkräftigen Pfarrer Don Camillo (Fernandel) auf den Plan. In fünf Filmen schenkten sich die beiden einander in Hassliebe zugetane Kontrahenten nichts, und manchmal musste sogar Jesus persönlich eingreifen, um Don Camillo zu stoppen.

SAW I-VIII (Definitive Collection)

Die SAW-Reihe ist die erfolgreichste Horrorfilmreihe weltweit mit eigenem Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde: Die Filmemacher James Wan (Conjuring) und Leigh Whannell (Insidious: Chapter 3) begründeten im Jahr 2004 eine neue Ära, die das gesamte Horror-Genre auf den Kopf stellte: Es folgten mittlerweile sieben Fortsetzungen, die das Leben und blutige Werk des Jigsaw-Killers und seinen Komplizen weitererzählten.

Planet der Affen Trilogie

Der düstere Dreiteiler zeigt vom Aufstieg des Laboräffchens Caesar (Andy Serkis) zum Anführer einer intelligenten Primaten-Spezies und ihrem Kampf gegen die Menschheit. Die Filme Planet der Affen: Prevolution (2011), Planet der Affen: Revolution (2014) und Planet der Affen: Survival (2017) bieten famoses Effekt-Kino vom ersten bis zum letzten Teil und gilt sogar in Fan-Kreisen als bessere Saga als die fünf Originalstreifen der 70er-Jahre.

The Purge Trilogie

Was wäre, wenn einmal im Jahr eine Nacht lang alles erlaubt ist – Stehlen, Vergewaltigen, Mord und Totschlag inklusive? In einer fiktiven Zukunft ist sich die amerikanische Regierung dessen bewusst, dass durch diese sogenannte Purge-Nacht die Kriminalitätsrate quasi auf Null gesunken ist und sieht gerne dabei zu, wie sich das Volk gegenseitig die Köpfe einschlägt. Dass sich die Mordserien natürlich nicht nur in den Häusern der Otto-Normal-Bürger abspielen (The Purge – Die Säuberung; 2013) wird spätestens in den Teilen The Purge: Anarchy (2014) und The Purge – Election Year (2016) klar.

Tarantino XX: 20 Years of Filmmaking

Zum 20-jährigen Filmjubiläum von Quentin Tarantino wurde dieses Box-Set auf den Markt geworfen, das auf neun Discs seine sieben ersten Regiearbeiten Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Kill Bill 1 +2 (2003/04), Death Proof (2007), Inglourious Basterds (2009) sowie den Film True Romance (der von Tony Scott 1993 inszeniert, allerdings von Tarantino geschrieben wurde) und zahlreiches Bonusmaterial vereint. Zu diesem Preis ein absolutes Muss für jeden Cineasten!

Marilyn – Die Premium Kollektion

1942 – mit 16 Jahren – wurde Marilyn Monroe in einer Munitionsfabrik von einem Fotografen entdeckt. Damit begann ihre steile Karriere als Fotomodell, die sie bald nach Hollywood führte. Sie unterschrieb ihren ersten Filmvertrag bei Twentieth Century Fox und nach vielen kleinen Rollen gelang ihr 1950 mit Alles über Eva der entscheidende Durchbruch. Marilyn spielte in mehr als 30 Filmen, darunter in Komödien wie Das verflixte 7. Jahr (1955) oder Manche mögen's heiß (1959), die sie zu einem der größten Hollywood-Stars machten. Das Box-Set enthält 14 Monroe-Hits!

Die glorreichen Sieben - Collection

Western-Kennern muss man Die glorreichen Sieben freilich nicht erklären, all jene die sich mit einem DER Genre-Evergreens vertraut machen wollen, können wir diese Kollektion ans Herz legen. Sie beinhaltet die vier Streifen Die glorreichen Sieben (1960), Die Rückkehr der glorreichen Sieben (1966), Die Rache der glorreichen Sieben (1969) und Der Todesritt der glorreichen Sieben (1972). Hinweis für die wahren Fans: Das absolut entbehrliche Remake aus dem Jahr 2016 (u. a. mit Chris Pratt) ist bei dieser Sammlung – zum Glück! – nicht enthalten ;-)

Alien – 6 Filme Collection

Ridley Scotts legendäre Sci-Fi-Horror-Reihe in voller Pracht, inklusive der Vorgeschichte, die nicht jeden Fan glücklich stimmen konnte: Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979), Aliens – Die Rückkehr (1986), Alien 3 (1992), Alien – Die Wiedergeburt (1997), Prometheus – Dunkle Zeichen (2012) und Alien: Covenant (2017).

Monster Collection

Lange bevor die Mumie Brendan Fraser oder Tom Cruise über die Kinoleinwand hetzte, sorgte Universal Pictures mit dem Monster-Universum für Angst und Schrecken in den Kinos. Unter dem Titel „Dark Universe" will das Filmstudio gegenwärtig die berühmt-berüchtigsten Gruselgestalten wieder auferstehen lassen, diese Sammlung enthält die Originalfilme: Die Mumie (1932), Frankenstein (1931), Frankensteins Braut (1935) und Der Schrecken vom Amazonas (1954).

Mission: Impossible I-IV

Erst diesen Sommer sorgte Tom Cruise als Agent Ethan Hunt wieder für spektakuläre Stunts in den Kinos dieser Welt – der nunmehr fünfte Ableger der kultigen Hochspannungsreihe fesselte bis zur letzten Sekunde. Dieses Box-Set enthält die Teile davor, also Mission: Impossible (1996), M:I-2 – Mission: Impossible 2 (2001), M:I-3 – Mission: Impossible 3 (2006) sowie Mission: Impossible 4 - Phantom Protokoll (2011).

