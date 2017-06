‚Cult of Chucky‘: Die Mörderpuppe kehrt zurück!

‚Cult of Chucky‘:

Was im Dezember 2013 angekündigt wurde, ist jetzt quasi so gut wie im Kasten: Der siebte Ableger der sogenannten ‚Child’s Play‘-Reihe soll noch dieses Jahr erscheinen – und damit kehrt auch Mörderpuppe Chucky zurück auf unsere Bildschirme!

Nein, ins Kino kommt die rothaarige Alptraum-Puppe diesmal nicht, dafür erscheint ‚Cult of Chucky‘ in den Staaten am 3. Oktober direkt auf DVD und Blu-ray. Wann man hierzulande mit einem Release rechnen darf, wurde indes noch nicht fixiert.

Wiedersehen macht Freude – nein, halt – DOCH NICHT!

Damit löst Don Mancini, Schöpfer des ‚Child’s Play‘-Franchise ein Versprechen ein, das er Fans bereits im Dezember 2013 gab: die Reihe wird fortgeführt. Mit dabei ist neben der vom Geist eines Serienkillers besessenen Puppe Chucky, auch Brad Dourif (er spielte seit dem 1988-Original in jedem Teil der Reihe mit, Anm.) mit an Bord – und auch Jennifer Tilly ist als Chuckys Braut Tiffany wieder dabei. Daneben gibt es außerdem ein Wiedersehen mit der von Brad Dourifs Tochter Fiona Dourif gespielten Nica, der Hauptfigur des vorherigen Teils ‚Curse Of Chucky‘, sowie mit Ur-Chucky-Nemesis Andy Barclay, der einmal mehr von Alex Vincent verkörpert wird.