6 coole TV-Tipps für die heiße erste August-Woche!

In den kommenden Tagen steht uns wieder eine Affenhitze bevor. Wenn das Thermometer auf 38 Grad springt, und das Speiseeis in Österreich knapp wird, wird es knifflig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Redaktion von TV-MEDIA flüchtet sich in solchen Situationen gerne in einen klimatisierten Kinosaal – aber man kann sich die nötige Abkühlung auch daheim holen. Wir haben für jeden Tag der Woche einen erfrischenden TV-Tipp herausgepickt!

Dienstag, 1. August

‚Mein Freund der Wasserdrache‘ (20.15 Uhr – Disney Channel)

© Archiv

Schottland während des Zweiten Weltkriegs: Beim Muschelsuchen am Ufer des Loch Ness findet der elfjährige Angus (Alex Etel) einen sonderbaren Gegenstand, der aussieht wie ein großes Ei. Der Bub nimmt das Ding mit nach Hause und versteckt es im Schuppen seines Vaters, der sich als Soldat an der Front befindet. Am nächsten Morgen staunt Angus nicht schlecht: Aus dem Ei ist eine seltsame Kreatur geschlüpft, die einem Dinosaurier ähnelt! Das rasant wachsende Tier, das Angus auf den Namen Crusoe tauft, lässt sich aber nicht allzu lange vor seiner Mutter (Emily Watson) und den restlichen Bewohnern des Hauses verbergen – und Angus bleibt nichts anderes übrig, als seinen Freund wieder in die Freiheit zu entlassen. Zurück im Loch Ness ist der Wasserdrache aber auch nicht sicher, denn Soldaten blasen zur Jagd auf ihn … Liebevolles und zauberhaft getrickstes Märchen mit wunderbaren Landschaftsaufnahmen nach dem Kinderbuch ‚Das kleine Seeungeheuer‘ von Dick King-Smith, der auch ‚Ein Schweinchen namens Babe‘ schrieb.

Mittwoch, 2. August

‚Lifjord – Der Freispruch‘ (22.50 Uhr – ONE)

© Archiv

Start der nordischen Krimiserie: Aksel Borgen (Nicolai Cleve Broch) wurde vor 20 Jahren im Fall des Mordes an einem jungen Mädchen freigesprochen, doch die Bewohner der kleinen Stadt Lifjord halten den damals 18-Jährigen immer noch für schuldig. Gebrandmarkt flüchtet Aksel daraufhin aus Norwegen und macht Karriere in Asien. Eines Tages wird er plötzlich jedoch durch die Chance auf einen geschäftlichen Coup wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als er in einem Anruf aus Norwegen um Hilfe gebeten wird. Er fliegt zurück in seine alte Heimat, der Empfang fällt allerdings eisig aus. Noch immer entzweit der Mordfall die Gemeinschaft. Ein Netz aus Vorwürfen, Vermutungen, Verletzungen und Wut liegt nach wie vor über der Kleinstadt.

Donnerstag, 3. August

‚Rain Man‘ (20.15 Uhr – ATV )

© Archiv

Nach dem Begräbnis seines Vaters erfährt Yuppie-Autohändler Charlie Babbit (Tom Cruise), dass er einen älteren Bruder hat. Der heißt Raymond (Dustin Hoffman), lebt als Autist in einer Klinik in Ohio – und ist der Erbe des auf drei Millionen Dollar taxierten Vermögens seines Vaters. Weil Charlie scharf auf das Geld ist, entführt er Raymond aus dem Heim und will ihn mit nach Los Angeles nehmen. Eine Tour, die beider Leben verändern wird … Das emotionale Brüderdrama erhielt Oscars für Film, Regie, Skript und seinen brillanten Hauptdarsteller Dustin Hoffman.

Freitag, 4. August

‚Die Bergpolizei‘ (20.15 Uhr – BR)

© Archiv

Vor der imposanten Kulisse des Alpen-Panoramas im Südtiroler Hochpustertal arbeitet Pietro alias Terence Hill (‚Die rechte und die linke Hand des Teufels‘) als Kommandant der Forstwache in der Gemeinde Innichen. Der Witwer, der seine Frau bei einem Bergunfall verloren hat, lebt zurückgezogen auf 1.400 Meter Höhe in einem Blockhaus am Pragser Wildsee – dem Himmel ganz nah. Pietro ist ein exzellenter Beobachter. Er hat nicht nur ein großes Gespür für die Natur, sondern auch für die Menschen, die dort leben. Unterstützt wird er von seinen Freunden, seinem Kollegen Roccia und von der Tierärztin Silvia.

Samstag, 5. August

‚Game of Thrones‘ (22.55 Uhr – RTL II)

© Archiv

Während man beim Pay-TV-Sender Sky aktuell die langerwartete siebte Staffel des Fantasy-Epos zu sehen bekommt, strahlt RTL II eine Wiederholung der dritten Staffel aus. Wer mit dem HBO-Hit bis dato noch nicht konform ist, hat heute Abend die perfekte Gelegenheit dazu, denn gezeigt wird die erste Episode ‚Valar Dohaeris‘. Während sich Jon Schnee (Kit Harington) den Wildlingen anschließt, herrschen die Lennisters uneingeschränkt in den sieben Königreichen – mit Jungkönig Joffrey (Jack Gleeson) auf dem Thron.

Sonntag, 6. August

‚White Squall – Reißende Strömung‘ (20.15 Uhr – Tele 5)

© Archiv

1960 sollen Jugendliche aus gutem Haus an Bord des Schul-Seglers Albatros auf den Ernst des Collegelebens vorbereitet werden. Der Kapitän Sheldon (Jeff Bridges) will aus seinen Schützlingen ein Team formen, was tatsächlich gelingt. Die größte Bewährungsprobe steht den Burschen bevor, als der Schoner in einen Sturm gerät … Wie Regisseur Ridley Scott in einer 15-minütigen Sequenz die Naturgewalten von der Leine lässt, ist einfach atemberaubend.