Da hat uns Produzent J.J. Abrams aber ganz schön an der Nase herumgeführt: Nachdem es zuletzt hieß, dass sich der Kinostart des dritten ‚Cloverfield‘-Filsm abermals verschiebt (TV-MEDIA berichtete), wurde im Zuge des 52. Super Bowls nicht nur ein Trailer gezeigt – sondern auch der komplette Film beim Streaming-Riesen Netflix zur Verfügung gestellt!

Nachdem es jüngst wilde Spekulationen darüber gab, ob es ‚Cloverfield 3‘ überhaupt noch dieses Jahr in die Kinos schafft, haben wir seit dem gestrigen Super Bowl die absolute Gewissheit darüber, dass Produzent J.J. Abrams und sein Team einen grandiosen PR-Coup gelandet haben und die halbe Welt an der Nase herumgeführt hat. Denn: Beim beim größten Einzelsportereignis der Welt wurde nicht nur ein erster Trailer zu ‚The Cloverfield Paradox‘ (so der offizielle Titel) gezeigt, sondern auch ein mehr als überraschender Starttermin genannt.

‚The Cloverfield Paradox‘ ab sofort online!

Bereits nach dem Ende des Spiels (!) sollte der Film beim On-demand-Service Netflix zur Verfügung stehen – und tatsächlich ist er dort nun in voller Länge zu sehen. Auch hierzulande ist der 100-minütige Sci-Fi-Horror bereits abrufbar. Der nigerianische Regie-Underdog Julius Onah inszenierte das Werk, darin zu sehen ist u. a. auch Deutschlandexport Daniel Brühl (zuletzt in ‚The First Avenger: Civil War‘ bei einer gigantischen Hollywoodproduktion gesehen).

