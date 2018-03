Jetzt bewerben und Quizmaster werden! Ab 19. Oktober sucht der österreichische Autor, Moderator und Schauspieler auf ServusTV den Schlauesten der Schlauen. In der interaktiven Quiz-Show kämpfen vier Herausforderer in fünf Wissensgebieten gegen den Quizmaster. Zu gewinnen gibt es pro Sendung 5.000 Euro.

Wer schafft es auf den Thron?

Wer jetzt Lust bekommen hat, erster Quizmaster zu werden, kann sich bis Freitag, den 9. Oktober für die TV-Show bewerben. Dafür beantwortet man einfach ein paar Fragen und füllt ein Formular aus.

Quizmaster werden kann man hier: Anmeldung zur Quiz-Show

Dem Quizmaster lockt ein Gewinn von 5.000 Euro

Ab 19.10 – Montag bis Freitag um 19:35

Die interaktive Quiz-Show (man kann von daheim auch per App miträtseln) startet am 19. Oktober, immer um 19:35. Wer über die Quiz-App (ab 12. Oktober verfügbar) von zuhause aus knobelt, hat ebenfalls die Chance auf den Einzug in die Sendung und um den großen App-Jackpot.

Hier der Trailer zur interaktiven Quiz-Sendung:

