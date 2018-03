Chris Hemsworth soll Hauptrolle in ‚Men in Black‘-Reboot übernehmen

‚Men in Black‘-Reboot

Schauspieler Chris Hemsworth könnte seinen Donnerhammer schon bald gegen das „Blitzdingsgerät“ eintauschen, denn: Der ‚Thor‘-Darsteller soll eine Hauptrolle in einem Reboot der ‚Men in Black‘-Filme übernehmen!

Langsam beginnt die Gerüchteküche rund um das Thema ‚Men in Black‘ wieder zu brodeln. Seit 2012 waren die anzugtragenden Alien-Jäger nicht mehr auf der Leinwand zu sehen, doch jetzt will Filmfirma Sony ein neues Projekt aus diesem Kosmos vorantreiben: Erst kürzlich wurde bekannt, dass F. Gary Gray (‚Fast & Furious 8‘) die Regie eines neuen ‚MiB‘-Streifens übernehmen soll. Wie der Hollywood Reporter, Variety und Deadline jetzt außerdem übereinstimmend berichten, befindet sich mit Chris Hemsworth (‚Thor 3: Tag der Entscheidung‘) auch der erste Darsteller im Gespräch für eine Hauptrolle.

Will Smith und Tommy Lee Jones höchstwahrscheinlich nicht dabei

Wen der Superstar im Falle seiner Besetzung spielen würde, ist allerdings unklar. Sicher ist bislang nur, dass man zwar auf das in den vorherigen Filmen etablierte Universum aufbauen möchte, jedoch gänzlich neue Figuren einführen werde – weshalb auch die ehemaligen Hauptfiguren von Will Smith und Tommy Lee Jones in diesem Spin-off nicht mit von der Partie sein werden.

Nicht näher genannten Quellen von The Hollywood Reporter zufolge will man bei Sony eine vielfältige Besetzung zusammentrommeln und möglicherweise einen weißen Mann, eine nicht weiße Frau und einen älteren Herren verpflichten. Zur Handlung selbst ist ebenfalls noch kaum etwas bekannt, doch als „globales Abenteuer“ wird sie wohl die Protagonisten quer über den gesamten Erdball jagen.

Das Drehbuch zum noch unbetitelten Film haben die ‚Iron Man‘-Autoren Matt Holloway und Art Marcum verfasst, als Kinostart für unsere Breitengraden ist allerdings bereits der 13. Juni 2019 angepeilt. Fans von Chris Hemsworth werden zum Glück nicht so lange warten müssen, bis sie den Australier wieder in Aktion sehen können. In ‚Avengers 3: Infinity War‘ wird er ab dem 26. April erneut als Donnergott Thor zu sehen sein.