‚Star Wars VIII: The Last Jedi‘

Ein überaus trauriger Rekord ist Disney mit der achten ‚Star Wars‘-Episode in China gelungen: ‚The Last Jedi‘ verzeichnete den schlechtesten Kinoauftakte der chinesischen Filmindustrie – und wurde inzwischen wieder aus dem Kinoprogramm genommen!

Am 5. Jänner diesen Jahres ist der achte Sternenkrieg-Ableger auch in chinesischen Kinos angelaufen. Bereits am Startwochenende war klar, dass der Film dort alles andere als ein Erfolg wird: traurige 28,7 Millionen Dollar spielte ‚The Last Jedi‘ ein. Wer nun denkt, diese Einnahmen waren schlecht, der muss sich für die Box-Office-Zahlen des zweiten Wochenendes warm anziehen: Mit desaströsen 2,4 Millionen Dollar (!!) brachen die Einnahmen um 92 Prozent ein. Kurzum entschloss sich die Disney-Gruppe dazu, den Streifen gänzlich aus dem chinesischen Programm zu streichen. Ein herber Verlust, immerhin handelt es sich hierbei um den weltweit zweitgrößten Filmmarkt.

China-Debakel hat sich angekündigt

Es war aber abzusehen, denn bereits die letzten beiden ‚Star Wars‘-Filme zeigten, dass die Sci-Fi-Reihe bei den Chinesen alles andere als gut abschneidet. Das Spin-off ‚Rogue One‘ enttäuschte (trotz dem chinesischen Schauspiel-Exportschlager Donnie Yen!) anno 2016 mit Einnahmen von nur 69,5 Millionen Dollar (zum Vergleich: in Nordamerika spielte der Film während seiner Laufzeit rund 532 Mio. Dollar ein), und auch ‚Das Erwachen der Macht‘ (2015) spielte im Land der aufgehenden Sonne nur 124 Mio. Dollar ein. Letzterer schwappte alleine in Nordamerika 936 Millionen Dollar in die Kinokassen!

Originale Filme erstmals 2015 gezeigt

Darüber, warum ‚Star Wars‘ die chinesischen Kinobesucher nicht überzeugen kann, können auch Filmexperten nur rätseln. James Li, Gründer des Marktforschungsunternehmens Fanink, vermutete im Interview mit The Hollywood Reporter: „Aufgrund der komplexen Charaktere und Themen, der Prequels und der verschiedenen Generationen, die Teil der Kultur oder des Kultes von Star Wars sind, war es für junge chinesische Kinobesucher schwierig, in das Franchise einzusteigen.“

Während in Amerika viele Menschen mit den Star-Wars-Filmen groß geworden sind, ist die ursprüngliche „Star Wars“-Trilogie in China weniger bekannt. Die originalen Episoden wurden dort tatsächlich zum ersten Mal 2015 – quasi zur Markteinführung von ‚Episode VII: Das Erwachen der Macht‘ – auf der großen Leinwand gezeigt. Zu dem Zeitpunkt fieberten Fans in unseren Breitengraden bereits dem 40-Jahr-Jubiläum der Franchise zu …