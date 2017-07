Sagenhaft, aber leider wahr: ‚Winnie Puuh‘ wurde in der Volksrepubilk China zum Opfer einer gnadenlosen Zensurkampagne! Grund dafür ist seine angebliche Ähnlichkeit mit dem amtierenden Präsidenten Xi Jinping, der in den sozialen Medien immer wieder mit dem verträumten Zeichentrick-Bären verglichen wird.

Wenn es um systemkritische Inhalte geht, verstehen Chinas Behörden keinen Spaß. Egal ob Buch, Film oder Musik – was nicht passt, wird umgehend zensiert. Auch Teile des Internets sind im Reich der Mitte nicht verfügbar. Letztes Opfer einer solch gnadenlosen Zensurkampagne wurde der beliebte Zeichentrick-Bär ‚Winnie Puuh‘. Dabei ist der Grund denkbar lächerlich: Der kommunistische Präsident Xi Jinping wird in den sozialen Netzwerken immer wieder mit der Figur verglichen, zahlreiche Bildermontagen existieren im Web.

Auch wenn der Puuh Bär mit dem totalitären Regime nichts am Hut hat, kennen die Zensoren keine Gnade, und verbannen den trägen Honigschlecker aus dem Web. Wer fortan Bilder von kleinen Bären und dergleichen sucht, wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um einen „illegalen Inhalt“ handelt. Ein chinesisches Whatsapp-Pendant musste ebenfalls bereits Bären-Emojis und Puuh-Sticker aus seinem Repertoire verbannen.

Um zu veranschaulichen, wie genannte Bildmonatgen (sogenannte Memes) aussehen, haben wir die drei besten Beiträge für Sie bei Twitter herausgepickt. Demokratie sei Dank!

Trending on Weibo: Abe as Eeyore and Xi as a smug Pooh #APEC pic.twitter.com/lx53FzkVzu

Winnie the Pooh gets banned from Chinese social media for looking too much like Xi Jinping https://t.co/5L4DTTPexa pic.twitter.com/KKbcAaZYzJ