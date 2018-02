‚Charmed‘-Neuauflage hat weitere Hauptdarstellerin gefunden

Das Reboot der beliebten 90er-Mysteryserie ‚Charmed‘ schreitet voran: Das amerikanische TV-Netzwerk The CW hat mit Sarah Jeffery nun eine weitere Hauptdarstellerin gefunden!

Dass die ‚Zauberhaften Hexen‘ wieder zurück ins Fernsehen kommen, wissen aufmerksame Leser von TV-MEDIA schon lange. Nun schreitet das ‚Charmed‘-Reboot zügig voran und hat eine neue Hauptrolle vergeben: Das US-Fernsehnetzwerk The CW hat die zweite von drei Schwestern besetzt. Die 21-jährige Sarah Jeffery (u. a. ‚Shades of Blue‘ mit Jennifer Lopez und Ray Liotta) wird in die Rolle der jüngsten Schwester Madison schlüpfen. Neben Melonie Diaz (‚Nächster Halt: Fruitvale Station‘) ist sie bereits die zweite Hauptdarstellerin, die für die Neuauflage des Serienklassikers mit Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano und Rose McGowan besetzt wurde.

Showrunnerin der Serie ist Jennie Snyder Urman (‚Jane The Virgin‘). Das Drehbuch für die Pilotfolge stammt von Jessica O’Toole und Amy Rardin, die beide auch schon für ‚Jane The Virgin‘ produzierten und schrieben. Eine ganze Staffel für das ‚Charmed‘-Reboot hat The CW noch nicht bestellt, es bleibt also vorerst bei einem Piloten, der von Brad Silberling (‚Stadt der Engel‘) inszeniert wird. Bei der Popularität von ‚Charmed‘ und der allgemeinen Zustimmung der Fans für ein Reboot sollte die restliche Staffel aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Große Ablehnung gegen das Vorhaben hat es lediglich aus den Reihen der Originalbesetzung gegeben: Holly Marie Combs, die in allen 180 Folgen der Serie Piper Halliwell spielte, machte ihrem Unmut kürzlich bei Twitter Luft und kritisierte den Sender heftig dafür, die ursprünglichen Beteiligten nicht mit einzubeziehen.

Here’s the thing. Until you ask us to rewrite it like Brad Kern did weekly don’t even think of capitalizing on our hard work. Charmed belongs to the 4 of us, our vast amount of writers, crews and predominantly the fans. FYI you will not fool them by owning a title/stamp. So bye.