Charles Manson war Anführer der Manson Family, einer sektenähnlich strukturierten Hippie-Kommune in Südkalifornien. 1696 ermordete die Manson Family Sharon Tate, Leno und Rosemary LaBianca und vier weiterer Menschen.

Der neunte Film von Quentin Tarantino befasst sich mit einem grauslichen Thema, den Manson-Morden.

Der Kult-Regisseur legt nach ‚Hateful 8' nach: Quentin Tarantino (‚Pulp Fiction‘, ‚Django Unchained‘) peilt für seinen neuen Film das True-Crime-Genre an. Der 54-jährige Tarantino will die Mordserie der berüchtigten „Manson Family“ verfilmen. Das Drehbuch zu dem noch unbetitelten Projekt ist offenbar kurz vor der Fertigstellung und der Dreh für Sommer 2018 angepeilt, heißt es.

Nach dem Western ‚Hateful 8‘ wird das neue Werk von Quentin Tarantino ein True-Crime-Streifen © Getty Images / Jamie McCarthy

Brutale Morde im Jahr 1969: Die hochschwangere Sharon Tate wurde dabei auch getötet

Der Sektenführer Charles Manson hatte 1969 seine Anhänger zum brutalen Mord an sieben Menschen angestiftet. Unter den Opfern war auch die hochschwangere, 26-jährige Frau von Regisseur Roman Polanski, Sharon Tate, der im Film ein eigener Erzählstrang gewidmet sein soll.

Schauspielerin Sharon Tate und Ehemann Roman Polanski. Tate war zum Zeitpunkt ihres Todes im achten Monat schwanger © Getty Images / Dove

Die „Manson Family“ ist seit jeher Stoff für Filme, Romane und Theaterproduktionen, zuletzt produzierte NBC die Serie ‚Aquarius‘ (bei uns auf Netflix verfügbar) über die Anfänge Charles Mansons, mit David Duchovny als Polizist auf den Spuren des Verbrechers.

In ‚Aquarius‘ geht es auch um Charles Manson und seine „Family“ © Video: YouTube

Neunter Tarantino-Film: Brad Pitt und Jennifer Lawrence für Rollen im Gespräch

Eine Polizistenrolle in Tarantinos Film könnte dem Vernehmen nach Brad Pitt übernehmen, der bereits in ‚Inglourious Basterds‘ an der Seite von Christoph Waltz für den Regisseur vor der Kamera stand.

Brad Pitt hat bereits „Tarantino“-Erfahrung, Jennifer Lawrence dafür einen Schauspiel-Oscar © Archiv

Auch Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence soll eine Rolle angeboten worden sein. Als Produzenten sind wieder die Hollywood-Urgesteine Harvey und Bob Weinstein an Bord. Für Tarantino, der zuletzt den 70mm-Western ‚The Hateful Eight‘ mit Samuel L. Jackson und Kurt Russell ins Kino brachte, wäre es der neunte Spielfilm.