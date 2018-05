Catherine Zeta-Jones wird ‚Queen America‘

Die 48-jährige Oscarpreisträgerin übernimmt ihre erste Serienhauptrolle.

In Ryan Murphys Anthologie-Serie ‚Feud‘ verkörperte sie an der Seite von Susan Sarandon und Jessica Lange die Rolle der Olivia de Havilland. Dabei hat Oscarpreisträgerin Catherine Zeta-Jones, 48 (u. a. ‚Chicago‘), offenbar Lust auf mehr Serielles bekommen, übernimmt die Ehefrau von Michael Douglas doch nun ihre erste Serienhauptrolle: in ‚Queen America‘ – einer Dramedy des neuen Streaminganbieters Facebook Watch – die vor kurzem Direct-to-Series geordert wurde.

Americas next Miss

Angesiedelt ist die zehnteilige Auftaktstaffel von ‚Queen America‘ in Tulsa, Oklahoma. Im Mittelpunkt der schwarzen Komödie, die von Meaghan Oppenheimer (‚Fear the Walking Dead‘) kreiert und geschrieben wird, steht die von Zeta-Jones verkörperte Figur Vicki Ellis. Diese gilt als ehrgeizigste und härteste Trainerin für Schönheitsköniginnen in spe, weshalb das reichlich unbedarfte Landei Samantha (noch nicht besetzt) mit Vickis Hilfe zur nächsten Miss America werden will.

Für Facebook Watch ist ‚Queen America‘ nur eine von vielen Serien in der Pipeline. Ebenfalls geplant sind unter anderem ein Sektendrama namens ‚Sacred Lies‘, ein Format von ‚Scandal‘-Star Kerry Washington mit dem Titel ‚Five Points‘, das Remake einer norwegischen Vorlage namens ‚Shame‘, sowie die Familienkomödie ‚Sorry for Your Loss‘ mit Elizabeth Olsen (‚Avengers: Infinity War‘) und Kelly Marie Tran (‚Star Wars VIII: Die letzten Jedi‘).