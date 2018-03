Camping: Doctor Who unter dem Pantoffel von Jennifer Garner

‚Doctor Who‘- und ‚Broadchurch‘-Star Dave Tennant tut sich mit Jennifer Garner (‚Alias‘) zusammen und gemeinsam gehen die beiden als Ehepaar für eine neue HBO-Comedy campen. Die Facts zur Serie, um der es um Chaos mit Frauen und Bären geht.

Man kennt ihn als außeriridischen Reisenden durch Zeit und Raum oder als beharrlichen Mordermittler in der englischen Provinz, aber David Tennant kann auch anders: Der aus Doctor Who und Broadchurch bekannte schottische Schauspieler übernimmt die männliche Hauptrolle in der neuen HBO-Comedy Camping.

Jennifer Garner hat in Camping ihre erste Serienhauptrolle seit 11 Jahren © Getty Images

An Tennants Seite ist in dieser Comedy von den ‚Girls‘-Macherinnen Lena Dunham und Jenni Konner keine Geringere als Leinwand-Darling Jennifer Garner in ihrer ersten Serienhauptrolle seit ‚Alias‘ (2001-2006) zu sehen.

Ein Camping-Ausflug wird zum Chaos-Trip

Inhaltlich geht es in Camping um das Ehepaar Kathryn und Walt (Garner und Tennant), das anlässlich von Walts 45. Geburtstag einen Camping-Ausflug unternimmt, der allerdings komplett außer Kontrolle gerät. HBO verspricht in der offiziellen Beschreibung: „Es wird ein Wochenende, an dem eine Ehe auf die Probe gestellt wird und Frauen Verbrechen an anderen Frauen begehen. Außerdem: Bären“.