‚Bullyparade – Der Film‘ knüpft an alte Erfolge an

Dass Österreich Spaß versteht , zeigt die Liste der erfolgreichsten Kinofilme in unserem Land. Dort rangiert auf Platz 1 ‚Der Schuh des Manitu‘ (2001) und immerhin auf Platz 6 ‚(T)Raumschiff Surprise – Periode 1‘ (aus dem Jahr 2004). Beides Filme des kongenialen Trios Michael „Bully“ Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Lange war es still um die Sketch-Comedy-Urgesteine, jetzt melden sich die Drei mit einer neuen Komödie in den Kinos zurück – und die knüpft bereits an die alten Erfolge an!

Rund 20 Jahre nach ihrer TV-Premiere auf ProSieben feiert die legendäre Sketch-Comedy ‚Bullyparade‘ ihr Comeback im Kino. Dort schubst ‚Bullyparade - Der Film‘ die alte Nummer Eins (‚Ich - Einfach unverbesserlich 3‘) am Startwochenende auch ohne große Probleme vom Charts-Thron und stellt nebenbei einen kleinen Rekord auf: Mit 485.000 Besuchern lief die neue Comedy von und mit Michael Herbig in Deutschland so gut an, wie keine andere deutsche Produktion seit ‚Fack ju Göhte 2‘ im September 2015!

Auch in Österreich ein Hit

Auch in Österreich – wo Herbigs Filme ‚Der Schuh des Manitu‘ und ‚(T)Raumschiff Surprise – Periode 1‘ auf der Liste der erfolgreichsten Kinofilme des Landes die Plätze 1 bzw. 6 einnehmen – hat das Startwochenende perfekt funktioniert: Innerhalb der ersten drei Tage pilgerten 77.031 Menschen in die Lichtspielhäuser! Hierzulande wurde jedoch kein Rekord gebrochen, denn Filme wie ‚Ich - Einfach unverbesserlich 3‘ zogen noch mehr Besucher an.